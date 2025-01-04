Το υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του εκλεγμένου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου θα ηγούνται οι επιχειρηματίες της τεχνολογίας του Ίλον Μασκ και Βιβέκ Ραμασουάμι, φαίνεται να εμπνέεται από το δημοφιλές μότο της Silicon Valley «Κινηθείτε γρήγορα για να πρωτοστατήσετε». Όταν πρόκειται για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ωστόσο, αυτό είναι μια συνταγή καταστροφής.

Ο επερχόμενος πρόεδρος έχει δίκιο ότι το κοινό αξίζει μια πιο αποτελεσματική κυβέρνηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Σύμπραξη για τη Δημόσια Υπηρεσία, όπου είμαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, έχει περάσει περισσότερα από 20 χρόνια υποστηρίζοντας μεταρρυθμίσεις για την οικοδόμηση μιας πιο σύγχρονης και δυναμικής κυβέρνησης. Αλλά οι προτάσεις για αυθαίρετη απόλυση τεράστιου αριθμού εργατικού δυναμικού ή για την εξάλειψη ζωτικών υπηρεσιών όπως το FBI θα έβαζαν σε κίνδυνο βασικές δημόσιες υπηρεσίες και την εθνική ασφάλεια.

Το DOGE δεν θα είναι η πρώτη προσπάθεια να φέρει μια «επιχειρηματική προοπτική» στην κυβερνητική μεταρρύθμιση. Για δεκαετίες, οι πρόεδροι έχουν δημιουργήσει παρόμοιες ομάδες, αποτελούμενες από επικεφαλής εταιρειών και του δημοσίου, για να εξορθολογίσουν τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και να καταπολεμήσουν τη σπατάλη, την απάτη και την κατάχρηση . Τα αποτελέσματα ήταν μικτά .

Οι αρχές των επιχειρήσεων έχουν σημαντική θέση στη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης. Αλλά η διαχείριση της κυβέρνησης σαν μια επιχείρηση - ειδικά μια startup τεχνολογίας - απλά δεν θα λειτουργήσει.

Ο θεμελιώδης σκοπός της κυβέρνησης είναι να διασφαλίζει τη δημόσια ασφάλεια και να εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον όταν αντιμετωπίζει κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα. Η αποτελεσματικότητα είναι σημαντική, αλλά η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα είναι ακόμη περισσότερο. Αν τα νοσοκομεία περιθάλψουν περισσότερους ασθενείς, για παράδειγμα, αλλά βιαστούν να υποβάλουν κρίσιμες διαγνώσεις, οι συνέπειες θα ήταν σοβαρές.

Όταν μια ιδιωτική εταιρεία διαλύεται, οι πελάτες χάνουν την πρόσβαση στα αγαθά και τα προϊόντα της. Αλλά η αγορά, όπως λέει η θεωρία, θα προσφέρει τελικά εναλλακτικές. Στην κυβέρνηση, μια ολική επανεκκίνηση θα δημιουργούσε κενά σε κρίσιμες υπηρεσίες και θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια παροχών κοινωνικής ασφάλισης, σε ανθυγιεινά τρόφιμα και νερό ή σε ανεπαρκείς αντιδράσεις στις φυσικές καταστροφές.

Οι εκκλήσεις για αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης έχουν πραγματική αξία. Η κυβέρνηση θα πρέπει πράγματι να χρησιμοποιεί τους πόρους της με σύνεση, και έχει ήδη μια κεντρική υπηρεσία εποπτείας καθώς και γενικούς επιθεωρητές σχεδόν σε κάθε ομοσπονδιακό οργανισμό. Αντί να «σπάσει» την κυβέρνηση, το DOGE θα πρέπει να ξεκινήσει υλοποιώντας πολλές από τις καλές ιδέες που έχουν εντοπίσει αυτοί οι οργανισμοί.

Ακολουθούν τρεις επιπλέον προτάσεις για το πώς το DOGE θα μπορούσε να επιδιώξει μια πιο υπεύθυνη και αποτελεσματική κυβέρνηση.

Πρώτον, η νέα διοίκηση θα πρέπει να επιλέξει ηγέτες που είναι ικανοί διευθυντές μεγάλων οργανισμών και θα δώσουν προτεραιότητα στον καθορισμό των τρεχουσών κυβερνητικών λειτουργιών, όχι απλώς στην ανακοίνωση νέων πολιτικών.

Όλοι οι πολιτικά διορισμένοι θα πρέπει να έχουν σχέδια απόδοσης, όπως κάνουν επί του παρόντος οι δημόσιοι υπάλληλοι καριέρας, και αυτά τα σχέδια θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να χρησιμοποιούνται για να λογοδοτούν οι επικεφαλής των φορέων. Αυτά τα σχέδια θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα προγράμματα των υπηρεσιών παρέχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και ότι το υψηλόβαθμο εργατικό δυναμικό είναι εξοπλισμένο για να ανταποκριθεί. Θα πρέπει επίσης να έχουν υψηλές προσδοκίες στην πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού και στην αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται στο χώρο εργασίας για τη βελτίωση της απόδοσης.

Δεύτερον, το Κογκρέσο θα πρέπει να μεταρρυθμίσει τη διαδικασία των κονδυλίων, ώστε οι υπηρεσίες να λαμβάνουν προβλέψιμη χρηματοδότηση.

Οι βουλευτές δεν έχουν εγκρίνει εγκαίρως κονδύλια εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, αντ' αυτού βασίζονται στις απειλές τερματισμού λειτουργίας και στην παροχή διακοπής της χρηματοδότησης ή σε συνεχή ψηφίσματα, για να διατηρήσουν την κυβέρνηση σε λειτουργία. Αυτό αναγκάζει τους οργανισμούς να σπαταλούν χρόνο και χρήμα για τον προγραμματισμό τερματισμού λειτουργίας, να διακόπτουν κρίσιμες υπηρεσίες και να διακόπτουν τις επενδύσεις στη μακροπρόθεσμη καινοτομία.

Αρχικά, το Κογκρέσο θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη δικομματική νομοθεσία που θα συνέχιζε αυτόματα την κρατική χρηματοδότηση στις υπηρεσίες όταν το Κογκρέσο και ο πρόεδρος χάνουν την προθεσμία για τον προϋπολογισμό.

Τρίτον, αντί να καταφεύγουν σε περικοπές στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες και το Κογκρέσο θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε ένα πλήρες μενού επιλογών για να τις καταστήσουν πιο σύγχρονες και λειτουργικές στους πολίτες.

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενημέρωση των απαρχαιωμένων συστημάτων πληροφορικής της κυβέρνησης, την επένδυση στην ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τη διευκόλυνση των εταιρειών να μοιράζονται δεδομένα πελατών και τη θέσπιση μεταρρύθμισης των προσλήψεων που θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση να συμβαδίζει καλύτερα με τον ιδιωτικό τομέα στην πρόσληψη ταλέντων.

Στο DOGE, ο Μασκ και ο Ραμασουάμι έχουν μια πραγματική ευκαιρία να κάνουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να λειτουργήσει καλύτερα. Η ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση χρειάζεται σίγουρα βελτίωση. Αλλά υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές για να προχωρήσει το σχέδιο.

Ο Max Stier είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της μη κερδοσκοπικής, μη κομματικής Partnership for Public Service.



Πηγή: The Washington Post

