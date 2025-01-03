Λογαριασμός
Απορρίφθηκε η προσφυγή Τραμπ για αναβολή της ποινής του στην υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς - Καλείται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 10 Ιανουαρίου

Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν είπε ότι ο εκλεγμένος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να εμφανιστεί είτε εικονικά είτε αυτοπροσώπως για την απόφαση της ποινής του στις 10 Ιανουαρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ

Απορρίφθηκε η προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ για την ακύρωση της υπόθεσης που αφορά στην απόκρυψη των χρημάτων που καταβλήθηκαν στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016.

Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν είπε ότι ο εκλεγμένος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να εμφανιστεί είτε εικονικά είτε αυτοπροσώπως για την απόφαση της ποινής του στις 10 Ιανουαρίου 2025.
 

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ποινή Δικαστήριο
