Απορρίφθηκε η προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ για την ακύρωση της υπόθεσης που αφορά στην απόκρυψη των χρημάτων που καταβλήθηκαν στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016.

Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν είπε ότι ο εκλεγμένος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να εμφανιστεί είτε εικονικά είτε αυτοπροσώπως για την απόφαση της ποινής του στις 10 Ιανουαρίου 2025.



