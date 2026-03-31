Το «Watergate» της Ουγγαρίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ουγγρική Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας (Alkotmanyvedelmi Hivatal - AH) φέρεται να διείσδυσε στο κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza με σκοπό να αποτρέψει τη συμμετοχή του ή να μειώσει τις πιθανότητες επιτυχίας του στις επερχόμενες εκλογές.

Η υπηρεσία προσπάθησε να στρατολογήσει ειδικούς πληροφορικής, που διαχειρίζονται το σύστημα του κόμματος Tisza, για να αποκτήσει πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσει για χειραγώγηση.

Αυτή η αποκάλυψη χαρακτηρίζεται από πολλούς ως "το πιο σοβαρό πολιτικό σκάνδαλο από την συστημική αλλαγή του 1989/90" στην Ουγγαρία, δημιουργώντας ένταση στη προεκλογική περίοδο.

Λίγο πριν από τις εκλογές εκρηκτικές αποκαλύψεις κλονίζουν το σύστημα Όρμπαν: Η υπηρεσία πληροφοριών φέρεται να προσπάθησε να παρεισφρήσει στο κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza.Η προεκλογική εκστρατεία της Ουγγαρίας είναι «στα κόκκινα» εδώ και εβδομάδες. Σχεδόν καθημερινά έρχονται εξωφρενικές αποκαλύψεις, η καθεμία πιο άγευστη ή χειρότερη από την προηγούμενη. Αλλά υπό το φως της τελευταίας υπόθεσης, ακόμη και οι ψύχραιμοι παρατηρητές στην Ουγγαρία κρατούν την ανάσα τους. Πολλοί μιλούν για «το πιο σοβαρό πολιτικό σκάνδαλο από την συστημική αλλαγή του 1989/90».



Τι συνέβη; Την περασμένη εβδομάδα, αποκαλύφθηκε ότι η Ουγγρική Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας (Alkotmanyvedelmi Hivatal, ή AH), μία από τις πέντε υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας, φέρεται να διείσδυσε στο κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza για να αποτρέψει τη συμμετοχή του στις εκλογές ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσει σημαντικά τις πιθανότητές του να κερδίσει.

Πηγή: Deutsche Welle

Η υπηρεσία πληροφοριών φέρεται να επιχείρησε να στρατολογήσει ειδικούς πληροφορικής που διαχειρίζονται το σύστημα πληροφορικής του κόμματος, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες του κόμματος και στη συνέχεια να τις χρησιμοποιήσουν για χειραγώγηση..Η επιχείρηση λέγεται ότι ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025. Εκείνη την εποχή, ήταν ήδη σαφές ότι το κόμμα Tisza, που διατηρεί επί του παρόντος το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, μπροστά από το κυβερνητικό Fidesz με σημαντική διαφορά, αποτελούσε πραγματική απειλή για το σύστημα του Όρμπαν. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας διέταξε προσωπικά την επιχείρηση.Ωστόσο, είναι απίθανο να μην το γνώριζε. Η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών αναφέρεται απευθείας στο γραφείο του πρωθυπουργού και εποπτεύεται από τον υπουργό προεδρίας του Όρμπαν, Άνταλ Ρόγκαν. Επιπλέον, η ουγγρική κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί τις αποκαλύψεις, αλλά παρουσιάζει την επιχείρηση της εγχώριας υπηρεσίας πληροφοριών ως άμυνα κατά μιας φερόμενης ουκρανικής απόπειρας κατασκοπείας - χωρίς να διευκρινίζει τη φύση αυτής της απόπειρας.Κατασκευασμένη υποψίαΌλα ξεκίνησαν με ένα άρθρο της ουγγρικής ερευνητικής πύλης ειδήσεων Direkt36 στις 24 Μαρτίου 2026. Το άρθρο αναφερόταν στην φερόμενη ενέργεια της Υπηρεσίας Προστασίας του Κράτους. Μια μέρα αργότερα, η δημοσιογραφική ομάδα, γνωστή στην Ουγγαρία για την εξαιρετική ερευνητική της δημοσιογραφία, δημοσίευσε μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη στο YouTube. Σε αυτήν, ο Μπέντσε Σάμπο, ανώτερος αξιωματούχος του Εθνικού Γραφείου Ερευνών (NNI), ενός είδους ουγγρικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ποινικών ερευνών, μιλάει για μιάμιση ώρα για όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.Ο Σάμπο ήταν ο επικεφαλής ερευνητής στο τμήμα της NNI για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο. Λίγο πριν από την κυκλοφορία του βίντεο, παραιτήθηκε και έκτοτε έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.Σύμφωνα με την αφήγησή του, τον Ιούλιο του 2025, το τμήμα του πιέστηκε από την Ουγγρική Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους, η οποία δεν έχει ερευνητικές εξουσίες, να διερευνήσει μια υπόθεση φερόμενης παιδικής πορνογραφίας και να κατασχέσει υλικό υπολογιστών. Η υπόθεση αφορούσε δύο υπόπτους. Γρήγορα έγινε σαφές ότι οι δύο δεν είχαν καμία σχέση με την παιδική πορνογραφία, αλλά διαχειρίζονταν το σύστημα πληροφορικής του κόμματος Tisza.Διαρροή δεδομένων στην εφαρμογή του κόμματοςΤο ιστορικό της επιχείρησης ήταν προφανώς ότι η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών είχε αποτύχει προηγουμένως να στρατολογήσει τα δύο άτομα και τώρα φοβόταν ότι θα αποκαλυφθεί. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία προφανώς ήθελε απεγνωσμένα να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα του κόμματος Tisza.Και πράγματι, μετά την κατάσχεση υλικού από τα δύο άτομα, η υπηρεσία πληροφοριών αντέγραψε δεδομένα, προφανώς χωρίς άδεια. Στη συνέχεια, το φθινόπωρο του 2025, συνέβη το εξής: Μια διαρροή δεδομένων από την εφαρμογή Tisza του κόμματος έγινε πρωτοσέλιδο, περίπου 200.000 αρχεία προσωπικών δεδομένων υποστηρικτών του κόμματος αποκαλύφθηκαν. Η κυβέρνηση του Όρμπαν και το Fidesz στη συνέχεια ισχυρίστηκαν ότι η Ουκρανία ήταν υπεύθυνη για τη διαρροή δεδομένων, καθώς Ουκρανοί ειδικοί πληροφορικής είχαν αναπτύξει την εφαρμογή. Τώρα αποδεικνύεται: Μπορεί να ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, δηλαδή χειραγώγηση από το εσωτερικό του μηχανισμού εξουσίας του Όρμπαν.Μια πολιτικά υποκινούμενη επιχείρηση;Ο Σάμπο αναφέρει λεπτομερώς την επιχείρηση που διήρκεσε μήνες. Όσον αφορά τα κίνητρά του, ο ερευνητής αναφέρει στο βίντεο ότι επεσήμανε στους ανωτέρους του ότι οι ενέργειες του Γραφείου Προστασίας του Συντάγματος είχαν πολιτικά κίνητρα, αλλά συνάντησε αδράνεια ή απόρριψη παντού. Αρνήθηκε μάλιστα και εντολή για την εξεύρεση ενοχοποιητικού υλικού εναντίον των αδικαιολόγητα «υπόπτων ατόμων».Επειδή δεν βρήκε υποστήριξη εντός του κρατικού μηχανισμού, ο Σάμπο λέει ότι τελικά στράφηκε στα ΜΜΕ. «Έδωσα έναν όρκο», λέει στο βίντεο. «Θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα μου και όχι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, όπως ένα πολιτικό κόμμα».Το Fidesz «δεν είναι έτοιμο να παραδώσει την εξουσία»Το βίντεο έχει προβληθεί μέχρι στιγμής από δυόμισι εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν είναι περίεργο: Ασχολείται με μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση κατάχρησης εξουσίας. Ο συνιδρυτής της Direkt36 και ερευνητής δημοσιογράφος Άντρας Πέτε, ο οποίος διερεύνησε την υπόθεση, δήλωσε στην DW ότι «προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το ανεξάρτητο, πολιτικά ουδέτερο έργο των ουγγρικών αρχών και των υπηρεσιών πληροφοριών».Ο πολιτικός επιστήμονας Μίκλος Σούντκοστ συγκρίνει το τέλος του καθσετώτος το 1989/90 με την τρέχουσα κατάσταση και καταλήγει στο συμπέρασμα: «Το 1989, το πρώην κυβερνών κόμμα δεν προσκολλήθηκε στην εξουσία με κανέναν τρόπο και δεν χρησιμοποίησε μια υπηρεσία πληροφοριών για να ανατρέψει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Την άνοιξη του 2026, η κατάσταση είναι διαφορετική. Το Fidesz δεν είναι διατεθειμένο να παραδώσει την εξουσία και δεν τηρεί τους δημοκρατικούς κανόνες».Ένας ακόμα «Ουκρανός κατάσκοπος»Αρκετοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν την υπόθεση, η οποία έχει πλέον ονομαστεί «Ουγγρικό Watergate», ως αντικατασκοπεία κατά της Ουκρανίας. Ένας από τους δύο κατηγορούμενους χαρακτηρίζεται ως Ουκρανός κατάσκοπος - χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Το Σαββατοκύριακο, η κυβέρνηση δημοσίευσε ακόμη και ένα βίντεο του 19χρονου να ανακρίνεται από την εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών στη σελίδα της στο Facebook - μια πρωτοφανής κίνηση. Ο Σάμπο, από την άλλη, κατηγορείται για προδοσία και έσχατη προδοσία.Ο πρωθυπουργός Όρμπαν και η κυβέρνησή του προκαλούν τακτικά αισθήματα κατά της Ουκρανίας. Σαν να μην έφταναν αυτά, η κυβέρνηση έχει επίσης απαγγείλει κατηγορίες εναντίον ενός άλλου δημοσιογράφου, χαρακτηρίζοντάς τον «Ουκρανό κατάσκοπο»: του ερευνητικού δημοσιογράφου Σάμπολτς Πάνι, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες έχει δημοσιεύσει εκτενώς για μυστικές ρωσοουγγρικές διασυνδέσεις. Ο Πάνι απέρριψε τις κατηγορίες ως «παράλογες».Μυστηριώδης απειλήΣτο αντικυβερνητικό τμήμα του ουγγρικού κοινού, ο Σάμπο γιορτάζεται τώρα με ενθουσιασμό ως «ήρωας». Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και πρόεδρος του κόμματος Tisza, Πέτερ Μάγκιαρ προειδοποίησε την κυβέρνηση Όρμπαν: «Αν του πειράξουν έστω και έναο δάχτυλο, θα έχουν τον λαό εναντίον τους».Ο ίδιος ο Σάμπο δήλωσε σε μεταγενέστερη συνέντευξη ότι δεν βλέπει τον εαυτό του ως ήρωα. Στην πραγματικότητα, ο ερευνητής δίνει την εντύπωση ενός ταπεινού αξιωματούχου που πήρε στα σοβαρά τον όρκο του και ανησυχούσε βαθιά στην ιδέα να ενεργήσει αντίθετα με αυτόν. Ο ίδιος ο Όρμπαν δεν έχει ακόμη σχολιάσει άμεσα την υπόθεση. Σε ένα βίντεο, απλώς κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να «διατάξει τους πράκτορές του να επιστρέψουν στα σπίτια τους» χωρίς να διευκρινίσει ποιοι ήταν. Πάντως σε ομιλία του στις 29 Μαρτίου ο Όρμπαν, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση με τη χαρακτηριστική στρατιωτικού τύπου γλώσσα του, απείλησε με αινιγματικό τρόπο: «Έχω ακόμα μερικές σφαίρες στο γεμιστήρα που μπορώ να βγάλω».Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

