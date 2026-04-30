Η πολυθενική εταιρεία ArcelorMittal ανακοίνωσε την Πέμπτη, 30 Απριλίου, ότι έχει δωρίσει χάλυβα για το έργο της κατασκευής της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, το οποίο υποστηρίζεται φανατικά από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Η χαλυβουργία, με έδρα το Λουξεμβούργο, συνεχίζει τη δωρεά και μέχρι σήμερα έχει παραδώσει 600 τόνους για το έργο, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή Genuino Christino, ο οποίος γνωστοποίησε τη συνεισφορά σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.

«Έχουμε ένα ιστορικό δωρεών χάλυβα σε εμβληματικά κτίρια και έργα σε όλο τον κόσμο που αναδεικνύουν την αντοχή και την ευελιξία του», δήλωσε.

Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο προώθησαν τη Δευτέρα που πέρασε νομοθεσία για τη χρηματοδότηση και την επιτάχυνση της κατασκευής της αίθουσας, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ασφαλείας έχουν αυξηθεί μετά από πυροβολισμούς σε δείπνο στο οποίο παρευρισκόταν ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ιδιωτικές δωρεές θα καλύψουν το εκτιμώμενο κόστος των 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το National Trust for Historic Preservation κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης τον Δεκέμβριο του 2025, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ υπερέβη την εξουσία του όταν κατεδάφισε την ιστορική ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου τον Οκτώβριο και ξεκίνησε την κατασκευή της προγραμματισμένης αίθουσας 8.360 τετραγωνικών μέτρων.

Πηγή: skai.gr

