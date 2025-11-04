Έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και καταστροφή εξ αμελείας ξεκίνησαν οι εισαγγελείς της Ιταλίας μετά το θάνατο ενός εργάτη ο οποίος παγιδεύτηκε στα ερείπια όταν κατέρρευσε εν μέρει το μεσαιωνικό κτίριο του Πύργου των Κόμηδων (Torre dei Conti).

Ο 66χρονος Οκτάβ Στρόιτσι αν και διασώθηκε το βράδυ της Δευτέρας μετά από 11 ώρες κάτω από την πεσμένη τοιχοποιία, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Ουμπέρτο ​​Ι της πόλης.

Το συμβούλιο της Ρώμης ανακοίνωσε ότι η Τετάρτη θα κηρυχθεί ημέρα πένθους για τον Στρόιτσι.

Ο Λαμπέρτο ​​Τζιανίνι, νομάρχης της πόλης, δήλωσε: «Η επιχείρηση [διάσωσης] διήρκεσε πολύ καιρό επειδή κάθε φορά που απελευθερωνόταν ένα μέρος του σώματος, υπήρχαν επιπλέον ερείπια που το κάλυπταν».

Ο Στρόιτσι ήταν μεταξύ μιας ομάδας 11 ατόμων που πραγματοποιούσαν εργασίες αποκατάστασης στον 29 μέτρων Πύργο των Κόμηδων κοντά στο Κολοσσαίο, όταν υπέστη δύο καταρρεύσεις τη Δευτέρα.

Ένας άλλος εργάτης, ο 66χρονος Γκαετάνο Λα Μάνα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σαν Τζιοβάνι με τραύματα, αλλά πήρε εξιτήριο τη Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Η περιοχή γύρω από τον πύργο του 13ου αιώνα, ο οποίος χτίστηκε ως οχυρωμένη οικογενειακή κατοικία από τον Ριχάρδο Κόντι, αδελφό του Πάπα Ιννοκέντιου Γ΄, παρέμεινε αποκλεισμένη την Τρίτη, καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης.

Το γραφείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης δήλωσε ότι ο Πύργος ήταν κλειστός από το 2007, αλλά επρόκειτο να ανοίξει ξανά τον επόμενο χρόνο, μετά από επισκευές που κόστισαν σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός μουσείου αφιερωμένου στη Ρωμαϊκή Αγορά και η παροχή ξεναγήσεων στον πύργο και τα υπόγεια δωμάτιά του. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο πρόσθεσε ότι «διεξήχθησαν δομικές έρευνες, δοκιμές φορτίου και δειγματοληψία πυρήνα για την επαλήθευση της στατικής καταλληλότητας της κατασκευής» και ότι οι έλεγχοι «επιβεβαίωσαν τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας» για την έναρξη των αποκαταστάσεων.

