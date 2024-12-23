Το Συριακό κυριαρχεί στην τουρκική πολιτική

Η διαχείριση του Συριακού αυξάνει τη δημοφιλία του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.Με κύριο θέμα τη Συρία , τους Κούρδους του YPG, και όσους Κούρδους πρόσφυγες, μετρημένους προς το παρόν, επιστρέφουν στην πατρίδα τους από την Τουρκία, το Συριακό θα κυριαρχήσει στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρόεδρο Ερντογάν.



Το Συριακό καταλαμβάνει πλέον πλήρως την τουρκική πολιτική ατζέντα καθώς αποτελεί χρήσιμο εργαλείο τόσο εξωτερικής όσο και εσωτερικής πολιτικής. Όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις,ο χειρισμός του Συριακού έδωσε αρκετές μονάδες στον τούρκο πρόεδρο τις τελευταίες ημέρες.

Στην ερώτηση αν γίνονταν προεδρικές εκλογές αυτή την Κυριακή ποιον θα ψηφίζατε ως πρόεδρο το 26,5% των ερωτηθέντων απάντησε τον Ερντογάν και μόνο το 17% τον δημοφιλή δήμαρχο της Άγκυρας ενώ 13,2% συγκέντρωσε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά εμφανίστηκε το όνομα έκπληξη, του τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με 6,3%. Βρίσκεται μόνο ένα χρόνο σε αυτή τη θέση, αλλά με έντονη δράση ώστε να αναφέρεται ως πιθανός διάδοχος του τούρκου προέδρου.Ο Φιντάν έδωσε χθες στη Δαμασκό την ευκαιρία της πρώτης συνέντευξης Τύπου με ξένο αξιωματούχο, στον τζιχαντιστή νέο ηγέτη της Συρίας τον Αλ Τζολάνι , ο οποίος με δυτική αμφίεση δίπλα στον Φιντάν μίλησε για την νέα Συρία, τα δικαιώματα των μειονοτήτων για το κράτος δικαίου για την οικονομική ανάταξη και την ανοικοδόμηση της Συρίας.Πίσω από τις δηλώσεις Φιντάν και Τζολάνι όμως ήταν φανερό ότι εκείνο που ενδιαφέρει την Άγκυρα είναι η εξάλειψη των Κούρδων του PYD, και των υπολειμμάτων του ISIS, από «προσώπου της Συρίας», και ότι αυτό μπορεί να γίνει με την οργάνωση HTS του Τζολάνι και με τον τουρκικό στρατό, αν χρειαστεί, όπως είπε ο Χακάν Φιντάν.Κάποιοι σχολιαστές στην Τουρκία προειδοποίησαν για τον κίνδυνο να βουλιάξει η Άγκυρα στον συριακό «βάλτο» από τον οποίον δεν θα μπορεί να βγει. Ενώ για την εξολόθρευση των Κούρδων της Συρίας προειδοποιούν για την υποστήριξη που μπορεί να έχουν από το Ισραήλ πέρα φυσικά από εκείνη των Αμερικανών. Προς το παρόν πάντως η Τουρκία φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει πλησίστια, υιοθετώντας τη νέα Συρία και να γίνει η κυρίαρχη η δύναμη στην περιοχή, ενώ ο τούρκος πρόεδρος επανέλαβε χθες ότι η Τουρκία χρειάζεται ένα νέο Σύνταγμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.