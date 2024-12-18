Τηλεφωνική Επικοινωνία Αρχιεπισκόπου Αμερικής με Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία με την υποψήφια πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συνεχάρη την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την υποψηφιότητά της, εκφράζοντας τις ευχές του για επιτυχία σε αυτόν τον σημαντικό ρόλο.

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε επίσης την ελπίδα για περαιτέρω ενίσχυση των ιστορικών δεσμών μεταξύ των δύο εθνών και επιβεβαίωσε την κοινή δέσμευση για την προώθηση των θρησκευτικών ελευθεριών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της διαφύλαξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Σεβασμιώτατος προσκάλεσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να επισκεφθεί την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής στη Νέα Υόρκη, απευθύνοντας θερμές εορταστικές ευχές για τα Χριστούγεννα.

Τέλος, εξέφρασε την προθυμία του να τη συναντήσει προσωπικά κατά την επερχόμενη προεδρική ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.