Το Σάββατο η κηδεία του Ντιόγκο Ζότα και του Αντρέ Σίλβα

Όπως έγινε γνωστό, ο Ντιόγκο Ζότα θα κηδευτεί το Σάββατο (05/07) στην Γκοντομάρ της Πορτογαλίας

Την ώρα που όλος ο ποδοσφαιρικός και μη κόσμος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι ο Ντιόγκο Ζότα δε βρίσκεται πια στη ζωή, έγιναν γνωστές οι πληροφορίες αναφορικά με την κηδεία του...

Όπως αναφέρουν πορτογαλικά ΜΜΕ, την Παρασκευή (04/07) στις 16:00 τοπική ώρα, θα αρχίσει η αγρυπνία στην Γκοντομάρ, κοντά στο Πόρτο, με την κηδεία να γίνεται την επόμενη μέρα, Σάββατο (05/07) στις 10:00.

Ο Ζότα θα κηδευτεί μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, που βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο όταν αυτό ξέφυγε της πορείας του και τυλίχτηκε στις φλόγες σε δρόμο της Θαμόρα στην Ισπανία.

