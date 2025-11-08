Λογαριασμός
Η Βόρεια Κορέα απειλεί με «πιο επιθετικές ενέργειες» λόγω της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή

Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας Νο Κουάνγκ Τσολ καταδίκασε την πρόσφατη επίσκεψη Αμερικανών και Κορεατών αξιωματούχων στα σύνορά της με τη Νότια Κορέα 

Αεροπλανοφόρο

Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας Νο Κουάνγκ Τσολ απείλησε σήμερα ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε πιο «επιθετικές ενέργειες», καταδικάζοντας την άφιξη ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου στη Νότια Κορέα και την πρόσφατη επίσκεψη Αμερικανών και Κορεατών αξιωματούχων στα σύνορα των δύο χωρών.

Donald Trump and Lee Jae Myung

Η δήλωση του υπουργού μεταδόθηκε από το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο KCNA.

TAGS: Βόρεια Κορέα Νότια Κορέα αεροπλανοφόρο
