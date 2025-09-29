Tο Πεντάγωνο στέλνει 200 Εθνοφρουρούς στο Πόρτλαντ

Διακόσια μέλη της Εθνοφρουράς θα αναπτυχθούν στο Πόρτλαντ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο, στο πλαίσιο της εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την εγκληματικότητα που πλήττει τις πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς δημάρχους.

Οι στρατιώτες αυτοί «καλούνται να υπηρετήσουν αμέσως σε ομοσπονδιακό επίπεδο για 60 ημέρες, ώστε να προστατεύσουν τους πράκτορες της ICE (σ.σ. της αστυνομίας μετανάστευσης) και άλλους δημόσιους λειτουργούς που εκτελούν ομοσπονδιακές αποστολές» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πολέμου, Σον Παρνέλ, σε μια ανακοίνωσή του.

Ο Τραμπ έχει ήδη στείλει τον στρατό στο Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Μέμφις. Είχε απειλήσει να αναπτύξει την Εθνοφρουρά και στο Πόρτλαντ όπου είχαν γίνει μεγάλες διαδηλώσεις το 2020, κατά την πρώτη θητεία του, μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από έναν αστυνομικό στη Μινεάπολη.

Διατάζοντας την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, όπου εδώ και μήνες οργανώνονται διαδηλώσεις κατά της ICE, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε «τη χρήση μέγιστης βίας, εάν χρειαστεί».

Οι αρχές του Όρεγκον, της Πολιτείας όπου βρίσκεται το Πόρτλαντ, προσέφυγαν την Κυριακή στη δικαιοσύνη για να εμποδίσουν την εφαρμογή αυτής της απόφασης καθώς θεωρούν ότι το κίνητρο του Τραμπ είναι «να κανονικοποιήσει την προσφυγή στον στρατό για συνηθισμένες δραστηριότητες διατήρησης της τάξης στο εσωτερικό της χώρας. Υποστηρίζουν επίσης ότι δεν είναι αναγκαία η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, γατί, σε αντίθεση με όσα δηλώνει ο Τραμπ, οι διαδηλώσεις κατά της ICE ήταν ειρηνικές και σχετικά περιορισμένες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.