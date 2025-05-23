Οι βελγικές αρχές έβαλαν κοριό στο γήπεδο της Άντερλεχτ όπου συνομιλούσαν ευρωβουλευτές με τη Huawei

Βέλγοι πράκτορες έβαλαν κοριό σε ένα θεωρείο στο γήπεδο ποδοσφαίρου της RSC Άντερλεχτ, το οποίο χρησιμοποιούσε ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Huawei για να συνομιλεί με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αποκαλύπτει το Politico, ενώ έχουν και συνομιλίες από το όχημα ενός από τους κορυφαίους λομπίστες της εταιρείας.

Οι επιχειρήσεις παρακολούθησης, αποτέλεσαν μέρος μιας ευρείας έρευνας σχετικά με καταγγελίες για διαφθορά που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο. Τα στοιχεία που συγκέντωσαν, συνέβαλαν και στην απόφαση του Βέλγου εισαγγελέα να ζητήσει την άρση της ασυλίας μιας ομάδας ευρωβουλευτών, ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί έρευνα εναντίον τους για διαφθορά.

Η Huawei απέκτησε ένα ιδιωτικό θεωρείο στο στάδιο Constant Vanden Stock της Άντερλεχτ στις νοτιοδυτικές Βρυξέλλες για τη σεζόν 2024/25 - μια χρονιά κατά την οποία ο σύλλογος φιλοξένησε ευρωπαϊκούς γίγαντες όπως η Φενέρμπαχτσε, η Πόρτο και η Ρεάλ Σοσιεδάδ - έναντι περίπου 50.000 ευρώ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομάδας.

Οι βελγικές αρχές διερεύνησαν αν αυτή η κίνηση έγινε για να έρθουν στελέχη της Huawei πιο κοντά στους ευρωβουλευτές και να τους ζητηθεί να προωθήσουν τη θέση της εταιρείας στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.

Στην αρχή των ερευνών, οι βελγικές αρχές εξέτασαν πιθανές περιπτώσεις δωροδοκίας μέσω δώρων, πληρωμένων ταξιδιών και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, από 2021 έως το τέλος του 2024. Σύμφωνα με τα αρχεία των συνομιλιών στις οποίες συμμετείχε λομπίστας της Huawei, ο λόγος που η εταιρεία χρησιμοποίησε το θεωρείο στο γήπεδο ήταν για να κάνει πρώτες επαφές με τους πολιτικούς και να προσπαθήσει να τους «λαδώσει», αναφέρει πηγή με γνώση της έρευνας στο Politico.

Ο λομπίστας της εταιρείας ήθελε να έρθει σε επαφή με νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές, προσκαλώντας πρώτα τους βοηθούς τους. Στη συνέχεια, οι προσκλήσεις επεκτάθηκαν σε ευρωβουλευτές από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών ομάδων, καθώς και σε πρώην ευρωβουλευτές και άλλους αξιωματούχους της ΕΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Άρση ασυλίας ευρωβουλευτών

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες στο Βέλγιο και την Πορτογαλία τον Μάρτιο στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενα δώρα που έδωσε η Huawei για να εξασφαλίσει ανοιχτή επιστολή που υπέγραψαν οκτώ Ευρωπαίοι ευρωβουλευτές υπέρ των συμφερόντων της εταιρείας, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Βελγίου και το ένταλμα σύλληψης που είδε το Politico.

Οι μέθοδοι παρακολούθησης που χρησιμοποίησαν οι βελγικές αρχές είναι «αρκετά συνηθισμένες σε μια τέτοια έρευνα», δήλωσε ένα πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην έρευνα.

Πέντε άτομα κατηγορήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς στις 18 Μαρτίου. Τρεις υπάλληλοι της Huawei και ένας διευθύνων σύμβουλος που διοργανώνει τις συνεδρίες Forum Europe στις Βρυξέλλες. Οι ίδιοι θεωρούνται αθώοι.

Δύο ευρωβουλευτές, οι οποίοι συγκαταλέγονται στην ομάδα που οι βελγικές αρχές ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, ο Μαλτέζος σοσιαλιστής Daniel Attard και ο Βούλγαρος φιλελεύθερος Nikola Minchev, παραδέχθηκαν ότι παρακολουθούσαν αγώνες της Άντερλεχτ και δήλωσαν πως δεν γνώριζαν ότι είχαν προσκληθεί από τη Huawei.

Οι βελγικές αρχές ζήτησαν την Τετάρτη από το Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία δύο άλλων ευρωβουλευτών, των κεντροδεξιών Ιταλών Fulvio Martusciello και Salvatore De Meo. Ένα πέμπτο αίτημα, που αφορούσε τον κεντροδεξιό Ιταλό ευρωβουλευτή Giusi Princi, αποσύρθηκε.

Σε κανέναν από τους ευρωβουλευτές δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και όλοι αρνούνται πως διέπραξαν αδικήματα. Όπως επισημαίνεται, ένα αίτημα για άρση της ασυλίας ενός ευρωβουλευτή δεν σημαίνει ότι έχει παραβιάσει κάποιον νόμο. Σύμφωνα με το βελγικό νομικό σύστημα είναι ένα απαραίτητο βήμα για να μπορέσει η αστυνομία να τους καλέσει για ανάκριση και να διεξάγει πλήρη έρευνα.

Παράλληλα, η ποδοσφαιρική ομάδα της Άντερλεχτ ξεκαθαρίζει πως δεν έχει «καμία πρόθεση να ανανεώσει» το συμβόλαιο με τη Huawei μετά τη λήξη του στο τέλος της σεζόν, ανέφερε εκπρόσωπος του συλλόγου, προσθέτοντας ότι «δεν είχαμε κανένα επίσημο αίτημα από τις βελγικές αρχές για να συμμετάσχουμε στην παρακολούθηση ή να συνεργαστούμε στην έρευνα».

Πηγή: skai.gr

