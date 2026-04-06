Το παράδοξο της αυτοάμυνας της Ταϊβάν

Της συντακτικής ομάδας

Μια διακομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών επισκέφθηκε πρόσφατα την Ταϊβάν και κάλεσε τους βουλευτές του νησιού να εγκρίνουν έναν συμπληρωματικό στρατιωτικό προϋπολογισμό ύψους 40 δισ. δολαρίων, ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή μιας κινεζικής εισβολής. Ωστόσο, το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης μπλοκάρει την αύξηση των δαπανών, ενώ ο ηγέτης του έχει αποδεχθεί πρόσκληση του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί την ηπειρωτική χώρα.

Η εικόνα αυτή εγείρει ένα δυσάρεστο αλλά αναγκαίο ερώτημα: Πρέπει οι ΗΠΑ να εγγυηθούν την άμυνα της Ταϊβάν, εάν οι ίδιοι οι Ταϊβανέζοι δεν λαμβάνουν μέτρα για την υπεράσπισή τους;

Η Ταϊβάν αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία. Η αυτοδιοικούμενη δημοκρατία, την οποία η Κίνα θεωρεί αποσχισθείσα επαρχία, παράγει περίπου το 90% των πλέον προηγμένων μικροτσίπ παγκοσμίως. Μια διακοπή στην τροφοδοσία, λόγω εισβολής, θα καθιστούσε το οικονομικό σοκ από ένα ενδεχόμενο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν σχεδόν αμελητέο. Θα κατέστρεφε τις εφοδιαστικές αλυσίδες για προϊόντα όπως αυτοκίνητα, smartphones, μαχητικά αεροσκάφη και δορυφόρους GPS.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να συνάψει μια ευρεία εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο, ωστόσο η Ταϊβάν επηρεάζει τις διαπραγματεύσεις. Η Κίνα θα μπορούσε να απαιτήσει παραχωρήσεις όσον αφορά τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων προς την Ταϊβάν ή μια σαφή δήλωση από τον Αμερικανό πρόεδρο κατά της ανεξαρτησίας. Ο Τραμπ έχει ήδη καθυστερήσει μια συμφωνία πώλησης όπλων ύψους 11 δισ. δολαρίων προς την Ταϊβάν, η οποία είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο και προταθεί από τη δική του κυβέρνηση τον Δεκέμβριο.

Οι επιλογές του Τραμπ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εσωτερική πολιτική της Ταϊβάν. Ο πρόεδρος της χώρας προέρχεται από το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα, το οποίο στηρίζει την αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά διαθέτει μόλις 51 από τις 113 έδρες της εθνικής βουλής. Το αντίπαλο κόμμα, το Κουομιντάνγκ, που επιδιώκει μια μελλοντική ειρηνική επανένωση με την Κίνα, διαθέτει 52 έδρες, αρκετές για να μπλοκάρει στρατιωτικές δαπάνες, στο πλαίσιο της πιο συμβιβαστικής του στάσης απέναντι στο Πεκίνο.

Οι ισχυρές δημοκρατίες, όπως η Ταϊβάν, είναι φυσικό να διαφωνούν για τη στρατηγική τους. Η σημερινή πολιτική διαίρεση αντανακλά την αμφιθυμία απέναντι τόσο στην Κίνα όσο και στις ΗΠΑ. Το Πεκίνο θα προτιμούσε να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο επί της Ταϊβάν χωρίς στρατιωτική σύγκρουση, μέσω ενός συνδυασμού πίεσης και κινήτρων.

Μια ειρηνική πολιτική διευθέτηση μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν θα ήταν προτιμότερη από μια στρατιωτική σύγκρουση, ωστόσο είναι αδιανόητο ότι η Κίνα θα συμφωνούσε σε μια λύση που θα διατηρεί την αυτονομία, τη δημοκρατία και τις ελευθερίες του νησιού. Μόνο μια αξιόπιστη στρατιωτική αποτροπή μπορεί να αποτρέψει την επιθετικότητα της ηπειρωτικής χώρας.

Οι Ταϊβανέζοι χρειάζεται απλώς να κοιτάξουν την περίπτωση του Χονγκ Κονγκ για να δουν πώς η Κίνα αθετεί τις υποσχέσεις της. Πριν η πρώην βρετανική αποικία παραδοθεί στην κινεζική κυριαρχία το 1997, το Πεκίνο είχε δεσμευτεί να διατηρήσει το σύστημα και τον τρόπο ζωής της πόλης για 50 χρόνια. Ωστόσο, το 2020 επέβαλε έναν δρακόντειο νόμο εθνικής ασφάλειας, αποδυνάμωσε την κοινωνία των πολιτών, έκλεισε μέσα ενημέρωσης, που την επέκριναν, και συνεχίζει να φυλακίζει ειρηνικούς αντιφρονούντες και ακτιβιστές. Ο άλλοτε ελεύθερος αυτός θύλακας έχει μετατραπεί σε ακόμη μία κινεζική πόλη υπό καταπιεστική κομμουνιστική διακυβέρνηση.

Το Χονγκ Κονγκ δεν είχε λόγο για το μέλλον του όταν παραδόθηκε στην κομμουνιστική Κίνα. Η Ταϊβάν, αντίθετα, διαθέτει στρατιωτική ισχύ που της προσφέρει μοχλό πίεσης και αποτροπής απέναντι σε μια εχθρική κατάληψη. Η στήριξη από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για τη διατήρηση αυτής της αποτροπής. Αυτό θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για την παγκόσμια οικονομία και ένας ακόμη λόγος για να διατηρεί η Ουάσινγκτον τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν θα κάνουν τη δουλειά μόνες τους. Ο πόλεμος με το Iran δείχνει ότι η Ουάσινγκτον είναι πιο πιθανό να στηρίξει ικανούς και αξιόπιστους εταίρους, όπως το Ισραήλ. Αν οι Ταϊβανέζοι δεν επιδείξουν σοβαρότητα ως προς την ίδια τους την άμυνα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούν αν η αμερικανική στάση αποδυναμωθεί. Όσο πιο ξεκάθαρη είναι η δέσμευσή τους, τόσο πιο αξιόπιστη θα είναι η κοινή αποτροπή και τόσο πιο διατηρήσιμη η ειρήνη.



Πηγή: The Washington Post

