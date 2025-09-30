Λογαριασμός
Το Πακιστάν αποστασιοποιείται από το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: «Αυτό δεν είναι το έγγραφό μας»

Το Πακιστάν είναι μία από τις μουσουλμανικές χώρες που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Τραμπ για τη Γάζα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Shehbaz Sharif

Λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ παρουσίασε την πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το Πακιστάν, μία από τις μουσουλμανικές χώρες των οποίων οι ηγέτες συζήτησαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, φάνηκε να αποστασιοποιείται από το σχέδιο.

«Αυτό που τους στείλαμε, δεν είναι το έγγραφό μας», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Πακιστάν Ισάκ Νταρ σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, όπως μεταδίδει το Aljazeera«Υπάρχουν ορισμένοι βασικοί τομείς που θέλουμε να καλυφθούν... Θα πρέπει να καλυφθούν. Το έγγραφο έχει εκδοθεί από τις ΗΠΑ.»

Νωρίτερα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ έγραψε στο Twitter ότι συμφωνεί με το σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

«Χαιρετίζω το σχέδιο 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ για να διασφαλιστεί ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα», είχε δηλώσει ο Σαρίφ στο X.

«Είναι επίσης ακράδαντη πεποίθησή μου ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πλήρως προετοιμασμένος να βοηθήσει με όποιον τρόπο είναι απαραίτητο για να γίνει πραγματικότητα αυτή η εξαιρετικά σημαντική και επείγουσα πρόταση».

