Το Πακιστάν αποστασιοποιείται από το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: «Αυτό δεν είναι το έγγραφό μας»

Λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ παρουσίασε την πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το Πακιστάν, μία από τις μουσουλμανικές χώρες των οποίων οι ηγέτες συζήτησαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, φάνηκε να αποστασιοποιείται από το σχέδιο.

«Αυτό που τους στείλαμε, δεν είναι το έγγραφό μας», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Πακιστάν Ισάκ Νταρ σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, όπως μεταδίδει το Aljazeera. «Υπάρχουν ορισμένοι βασικοί τομείς που θέλουμε να καλυφθούν... Θα πρέπει να καλυφθούν. Το έγγραφο έχει εκδοθεί από τις ΗΠΑ.»

Νωρίτερα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ έγραψε στο Twitter ότι συμφωνεί με το σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

«Χαιρετίζω το σχέδιο 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ για να διασφαλιστεί ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα», είχε δηλώσει ο Σαρίφ στο X.

«Είναι επίσης ακράδαντη πεποίθησή μου ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πλήρως προετοιμασμένος να βοηθήσει με όποιον τρόπο είναι απαραίτητο για να γίνει πραγματικότητα αυτή η εξαιρετικά σημαντική και επείγουσα πρόταση».

I welcome President Trump’s 20-point plan to ensure an end to the war in Gaza.



I am also convinced that durable peace between the Palestinian people and Israel would be essential in bringing political stability and economic growth to the region.



It is also my firm belief that… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) September 29, 2025

Πηγή: skai.gr

