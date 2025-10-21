Κοινή δήλωση στην οποία εκφράζουν την υποστήριξή τους Ουκρανία και στην προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, εξέδωσαν οι ηγέτες οκτώ ευρωπαϊκών χώρων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι η τρέχουσα γραμμή του μετώπου πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», αναφέρουν στη δήλωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη βρετανική κυβέρνηση.

«Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στην οικονομία της Ρωσίας και στην αμυντική βιομηχανία της, μέχρι ο Πούτιν να είναι έτοιμος για ειρήνη. Λαμβάνουμε μέτρα για την πλήρη αξιοποίηση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Αναλυτικά, η κοινή δήλωση αναφέρει:

«Είμαστε όλοι ενωμένοι στην επιθυμία μας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, την οποία αξίζει ο λαός της Ουκρανίας.

Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και ότι η τρέχουσα γραμμή του μετώπου πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας.

Οι τακτικές καθυστέρησης της Ρωσίας έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι η Ουκρανία είναι η μόνη πλευρά που αντιμετωπίζει σοβαρά την ειρήνη. Είναι προφανές σε όλους ότι ο Πούτιν συνεχίζει να επιλέγει τη βία και την καταστροφή.

Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από οποιαδήποτε εκεχειρία. Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στην οικονομία και στην αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας, έως ότου ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη. Λαμβάνουμε μέτρα ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η αξία των παγωμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, προκειμένου η Ουκρανία να διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται.

Οι ηγέτες θα συναντηθούν αργότερα αυτήν την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο πλαίσιο της "Συμμαχίας των Προθύμων", για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα και την περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία».



Πηγή: skai.gr

