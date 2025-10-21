Ο εμίρης του Κατάρ, η χώρα του οποίου μεσολάβησε για τη σύναψη της συμφωνίας εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι συνεχίζει να την παραβιάζει, έπειτα από μια σειρά ισραηλινών, φονικών πληγμάτων εναντίον της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Επαναλαμβάνουμε την καταδίκη μας όλων των ισραηλινών παραβιάσεων και πρακτικών στην Παλαιστίνη, κυρίως τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε μια περιοχή που δεν είναι κατάλληλη για την ανθρώπινη ζωή και τη συνέχιση των παραβιάσεων της εκεχειρίας», τόνισε ο σεΐχης Τάμιμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι στην ετήσια ομιλία του ενώπιον του Νομοθετικού Συμβουλίου στη Ντόχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

