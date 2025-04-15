Ερντογάν: Μία νέα εποχή ξεκίνησε στη Συρία

«Μία νέα εποχή ξεκίνησε στη Συρία», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι σκοπεύει να ξεκινήσει τη σταδιακή απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία εντός δύο μηνών, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού του ισραηλινού δικτύου Ynet.

«Η ήρεμη στάση μας απέναντι στις προκλήσεις δεν πρέπει ποτέ να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Αντί να δοκιμάζει την υπομονή της Τουρκίας όσον αφορά τη Συρία, θα πρέπει να ενεργεί σαν κράτος, όχι σαν οργανισμός. Το λέω ανοιχτά: Όποιος εμποδίζει τη Συρία να επιτύχει διαρκή ειρήνη και σταθερότητα θα βρει εμάς, καθώς και τη συριακή κυβέρνηση, απέναντί ​​του. Όπως δεν επιτρέψαμε να χωριστεί η Συρία από έναν διάδρομο τρομοκρατίας, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να διαιρεθεί αυτή η χώρα. Η πιθανότητα επιστροφής στις προ της 8ης Δεκεμβρίου συνθήκες στη Συρία έχει εξαλειφθεί. Με την επανάσταση της 8ης Δεκεμβρίου, μια νέα εποχή έχει ξεκινήσει σε αυτή τη χώρα. Καθώς η Συρία επιτυγχάνει ειρήνη και σταθερότητα, όλοι οι λαοί της περιοχής θα είναι οι νικητές. Η Τουρκία θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την επιτυχία αυτής της διαδικασίας. Θα παρέχουμε κάθε υποστήριξη στους αδελφούς μας στη Γάζα ώστε να μπορούν να ζήσουν ελεύθερα στην πατρίδα τους».

Και προσέθεσε:

«Η Τουρκία βρίσκεται στο πλευρό της ειρήνης και της ηρεμίας σε όλες τις περιστάσεις. Είναι μια χώρα όπου κάθε γείτονας, κάθε φίλος, κάθε αδερφός νιώθει αυτοπεποίθηση. Ταυτόχρονα, η Τουρκία δεν είναι μια χώρα της οποίας τα σύνορα μπορούν να δοκιμαστούν ή της οποίας η φιλία ή η εχθρότητα μπορούν να δοκιμαστούν. Θα δώσουμε και την ψυχή μας αν χρειαστεί για την ανεξαρτησία και το μέλλον μας, αλλά ποτέ δεν θα υποκύψουμε στον καταπιεστή».

