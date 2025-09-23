Το κόστος του πολέμου για το Ισραήλ έφτασε τα 7,5 δισ. δολάρια μετά την επίθεση στη Γάζα

Η ισραηλινή επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας αναμένεται να προσθέσει 25 δισ. σεκέλ (7,5 δισ. δολλάρια) στον πολεμικό λογαριασμό μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.

Το επιπλέον κόστος, πάνω από το 1% του ΑΕΠ της χώρας, έρχεται να προστεθεί στα 204 δισ. σεκέλ (61 δισ. δολλάρια) που έχουν ήδη δαπανηθεί στα δύο χρόνια του πολέμου στη Γάζα. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αφορά μισθούς εφέδρων, πυρομαχικά και συστήματα αναχαίτισης πυραύλων, ενώ συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις σε Λίβανο, Ιράν, Συρία και Υεμένη.

Διεθνής απομόνωση

Η προέλαση στην πόλη της Γάζας, την de facto πρωτεύουσα της Παλαιστίνης, συναντά έντονες αντιδράσεις διεθνώς. Στο περιθώριο της φετινής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, ενώ Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία το έκαναν ήδη το Σαββατοκύριακο.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι η εξουδετέρωση της Χαμάς, την οποία ΗΠΑ και ΕΕ χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση, παραμένει αδιαπραγμάτευτος στόχος.

Οικονομικές επιπτώσεις

Με τον πόλεμο να πλησιάζει τα δύο χρόνια και τις μάχες στη Γάζα να συνεχίζονται, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τον οικονομικό αντίκτυπο. Η ισραηλινή οικονομία των 580 δισ. δολαρίων παραμένει συρρικνωμένη σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα (σε πραγματικούς όρους), ενώ πέρσι η κυβέρνηση κατέφυγε σε ιστορικό δανεισμό από τις αγορές ομολόγων.

Το υπουργικό συμβούλιο έχει ήδη ζητήσει από το κοινοβούλιο αύξηση του φετινού προϋπολογισμού κατά 30 δισ. σεκέλ, μόλις έξι μήνες μετά την έγκρισή του, ώστε να καλυφθεί ο πόλεμος με το Ιράν και οι προηγούμενες επιχειρήσεις στη Γάζα. Το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να αυξηθεί στο 5,2%, με πιθανότητα περαιτέρω αναθεωρήσεων.

Πού πάνε τα χρήματα;

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το ένα τρίτο των πολεμικών δαπανών αφορά τις πληρωμές σε εφέδρους στρατιώτες, δεκάδες χιλιάδες εκ των οποίων έχουν επιστρατευτεί. Ο μέσος μισθός τους ανέρχεται στις 36.000 σεκέλ τον μήνα, περίπου 50% πάνω από τον μέσο μισθό στη χώρα.

Πυρομαχικά και αναχαιτιστές πυραύλων αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο κονδύλι (25%). Το κόστος αναχαίτισης ενός βαλλιστικού πυραύλου κυμαίνεται μεταξύ 15 και 30 εκατ. σεκέλ, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπαράμ. Μια επίθεση κατά των Χούθι στην Υεμένη κοστολογείται γύρω στα 50 εκατ. σεκέλ.

Παράλληλα, το Ισραήλ διαθέτει περίπου 49 δισ. δολάρια σε μελλοντικές αγορές και εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό σχεδόν ισότιμο με τον μέχρι τώρα λογαριασμό του πολέμου. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται 2,9 δισ. για μια μοίρα F-35, 2,8 δισ. για πολεμικά πλοία τύπου Sa’ar και 1,5 δισ. για μια μοίρα F-15, καθώς και 8,9 δισ. για έρευνα και ανάπτυξη.

Μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ιράν τον Ιούνιο - που προέκυψε ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις κατά πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων - η κυβέρνηση Νετανιάχου επιταχύνει την προετοιμασία για μελλοντικές απειλές από Ιράν και Υεμένη. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται νέο Εθνικό Συμβούλιο Εξοπλισμών.



