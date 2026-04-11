Δύο άνδρες στη Βρετανία καταδικάστηκαν για ένα «ριψοκίνδυνο» κόλπο, αφού βιντεοσκοπήθηκαν να κρέμονται στο πίσω μέρος ενός εν κινήσει λεωφορείου για να εξασφαλίσουν δωρεάν μετακίνηση.

Όπως γράφει η Daily Mail, το δίδυμο καταγράφηκε να είναι προσκολλημένο στο κόκκινο διώροφο λεωφορείο καθώς αυτό έπιανε ταχύτητες 50 χλμ/ώρα, ενώ αποκολλήθηκαν μόνο όταν το λεωφορείο της γραμμής 114 αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω κίνησης.

The lengths people will go to save a tap on the Oyster card! Spotted in Burnt Oak today: two guys casually hitching a free ride on the back of the 114 bus. Honestly, the grip strength required to hold on while the bus is moving is impressive, but one pothole and this could have… pic.twitter.com/wFtA5IcqL9 — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) April 6, 2026

Μόλις συνειδητοποίησαν ότι καταγράφονταν από έναν επιβάτη σε όχημα που ακολουθούσε, οι δύο άνδρες προσπάθησαν βιαστικά να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας κάλυψε το πρόσωπό του με το χέρι του, ενώ ο άλλος ανέβασε την κουκούλα του.

Αυτό το κόλπο -γνωστό ως «bus surfing»- γίνεται συχνά για να αποφευχθεί η πληρωμή του εισιτηρίου.

Ένα κανονικό εισιτήριο στις υπηρεσίες της Transport for London κοστίζει μόλις 1,75 λίρες ανά διαδρομή.

Ένας ντόπιος αστειεύτηκε λέγοντας ότι οι γεμάτοι λακκούβες δρόμοι της χώρας θα μπορούσαν να είναι η καταστροφή τους. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το τι κάνουν οι άνθρωποι για να γλιτώσουν ένα χτύπημα της κάρτας Oyster... Ειλικρινά, η δύναμη που απαιτείται στα χέρια για να κρατηθείς ενώ το λεωφορείο κινείται είναι εντυπωσιακή. Αλλά μία λακκούβα και αυτό θα μπορούσε να είχε τελειώσει τρομερά».

Ένας άλλος πρόσθεσε απλά: «£1,75».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.