Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε νομοσχέδιο για αποχώρηση της χώρας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε την Τρίτη ένα νομοσχέδιο που θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποχώρησης της χώρας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) που θα διαρκέσει ένα χρόνο, καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν υποστηρίζει ότι το δικαστήριο έχει γίνει «πολιτικό».

Η κυβέρνηση του Όρμπαν ανακοίνωσε την κίνηση αυτή στις 3 Απριλίου, λίγο μετά την άφιξη του Ισραηλινού ηγέτη Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουγγαρία για κρατική επίσκεψη, σε ένα σπάνιο ταξίδι στο εξωτερικό, παρά το ένταλμα σύλληψης από το ΔΠΔ.

