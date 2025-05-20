Η Βενεζουέλα ανέστειλε τις πτήσεις από τη γειτονική Κολομβία, καταγγέλλοντας την έλευση «μισθοφόρων» που έχουν σκοπό να «σαμποτάρουν» τη διεξαγωγή των βουλευτικών και νομαρχιακών εκλογών της Κυριακής.

Στο διεθνές αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, το μέτρο ανακοινώθηκε λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης της LATAM για το Καράκας. Οι επιβάτες είχαν ήδη επιβιβαστεί όταν έμαθαν πως η πτήση ακυρώνεται.

«Δώσαμε οδηγία όλες οι πτήσεις από την Κολομβία προς τη Βενεζουέλα να ανασταλούν αμέσως», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, αφού αναφέρθηκε στη σύλληψη 38 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 17 αλλοδαπών.

Σύμφωνα με τον Καμπέγιο οι «μισθοφόροι» εισήλθαν «από την Κολομβία», μεν, αλλά «όταν κάναμε επαλήθευση» αποδείχτηκε πως είχαν αναχωρήσει από «αλλού».

Κατά τον υπουργό, σχεδίαζαν να επιτεθούν σε «πρεσβείες», σε «νοσοκομεία» και σε «διοικητήρια της αστυνομίας». Μίλησε επίσης περί ενεργοποίησης του «σχεδίου τουν-τουν» (σ.σ. «τοκ-τοκ»), με άλλα λόγια ερευνών της αστυνομίας πόρτα-πόρτα.

Ο Καμπέγιο δεν διευκρίνισε τη διάρκεια της αναστολής, ωστόσο σύμφωνα με το σύστημα ενημέρωσης των πιλότων NOTAM, μοιάζει να τέθηκε σε εφαρμογή ως την ερχόμενη Δευτέρα, την επομένη της ψηφοφορίας.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κάνει συχνά καταγγελίες, που ενίοτε αποδεικνύονται αληθείς, για σχέδια με σκοπό την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Το κράτος της Βενεζουέλας «θα αμυνθεί» και «θα επιδείξει στη δικαιοσύνη τη συνωμοσία, που θα εξαρθρωθεί και θα νικηθεί ξανά. Τριάντα οκτώ μισθοφόροι συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες», τόνισε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος Μαδούρο.

Ο υπουργός Καμπέγιο κατηγόρησε επίσης τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης, που έχει καλέσει τους πολίτες να απέχουν από τις εκλογές, πως συνδέεται με τους «μισθοφόρους».

Παρόμοια επιχείρηση είχε διεξαχθεί επίσης μετά την επανεκλογή του προέδρου Μαδούρο τον Ιούλιο, που αμφισβητεί η αντιπολίτευση, εν μέσω ταραχών με 28 θανάτους και 2.400 συλλήψεις. Κάπου 1.900 αφέθηκαν ελεύθεροι το διάστημα που ακολούθησαν. Η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal κάνει λόγο για 895 εναπομείναντες «πολιτικούς κρατούμενους» στη χώρα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πως έχει ενεργοποιήσει «διπλωματικούς διαύλους». «Δεν ενημερωθήκαμε» και «δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες» για όσα είπε ο υπουργός της Βενεζουέλας, εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

