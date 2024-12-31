Το Κιριμπάτι υποδέχτηκε πρώτο το 2025

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη ετοιμάζεται να υποδεχτεί το νέο έτος, στο Κιριμπάτι στην Ωκεανία γνωστό και ως η Νήσος των Χριστουγέννων οι κάτοικοι υποδέχτηκαν ήδη το 2025.

Το νησί είναι ακριβώς 8,5 ώρες μπροστά από την Ινδία και 14 ώρες μπροστά από την ώρα Γκρίνουιτς. Αυτή η σημαντική περίσταση στο Κιριμπάτι σηματοδοτεί την έναρξη των παγκόσμιων εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, καθώς το νησιωτικό έθνος ζει τις πρώτες στιγμές του 2025, πολύ πριν ακολουθήσει ο υπόλοιπος κόσμος.

Οι ντόπιοι στο Κιριτιμάτι καλωσορίζουν τον νέο χρόνο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και γιορτής που απλώνεται σε όλο το μικρό αυτό νησί με τους κατοίκους να υποδέχονται με πυροτεχνήματα την Πρωτοχρονιά, με μουσική και χορό.

Το νέο έτος υποδέχτηκαν στη συνέχεια και τα νησιά Chatham της Νέας Ζηλανδίας αφού εκεί το νέο έτος έρχεται 15 λεπτά αργότερα από το Κιριμπάτι. Καθώς οι ώρες κυλούν μία μία οι περιοχές του πλανήτη υποδέχονται το 2025 με κάθε περιοχή να έχει τις δικές της παραδόσεις και έθιμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.