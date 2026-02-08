Ιράν: Η Ναργκίς Μοχαμαντί καταδικάσθηκε σε 6 χρόνια κάθειρξη

Ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε την Ναργκίς Μοχαμαντί, νομπελίστρια της ειρήνης το 2023, σε κάθειρξη έξι ετών, δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η 53χρονη αγωνίστρια των ανθρώπινων δικαιωμάτων είχε συλληφθεί στις 12 Δεκεμβρίου στην πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν) μαζί με άλλους αφού είχε πάρει το λόγο στη διάρκεια τελετής προς τιμήν ενός δικηγόρου που είχε βρεθεί νεκρός.

«Καταδικάσθηκε σε έξι χρόνια κάθειρξη για συνάθροιση και συνεννόηση για τη διάπραξη εγκλημάτων», δήλωσε ο δικηγόρος της, ο Μοσταφά Νιλί, προσθέτοντας ότι της επιβλήθηκε επίσης διετής απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η Μοχαμαντί, η οποία βρίσκεται από το Δεκέμβριο στη φυλακή, είχε καταδικασθεί σε μια άλλη υπόθεση σε φυλάκιση 18 μηνών για «δραστηριότητες προπαγάνδας» και σε δύο χρόνια εκτοπισμού στην πόλη Χοσφ, στην ανατολική επαρχία Χορασάν του Νότου, διευκρίνισε ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με τον ιρανικό νόμο, οι ποινές φυλάκισης δεν είναι μετατρέψιμες.

Ο Νιλί εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι, εξαιτίας της κακής κατάστασης της υγείας της Μοχαμαντί, θα καταστεί δυνατό να αφεθεί προσωρινά «ελεύθερη με εγγύηση για να υποβληθεί σε θεραπεία».

Ο ίδιος διευκρίνισε επίσης ότι η ετυμηγορία δεν είναι τελεσίδικη και μπορεί να ασκηθεί έφεση.

Τα τελευταία 25 χρόνια, η Ναργκίς Μοχαμαντί έχει επανειλημμένα δικαστεί και φυλακισθεί για τη στράτευσή της εναντίον της θανατικής ποινής στο Ιράν και του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα για τις γυναίκες.

Έχει περάσει μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας στη φυλακή και έχει από το 2015 να δει τα δύο παιδιά της, που ζούν στο Παρίσι.

Το Δεκέμβριο 2024 είχε αποφυλακισθεί για τρεις εβδομάδες για ιατρικούς λόγους, που συνδέονταν με «τη φυσική κατάστασή της μετά την αφαίρεση ενός όγκου και μια οστική μεταμόσχευση», σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Ακόμα και μέσα στη φυλακή, η νομπελίστρια δεν έμεινε σιωπηλή, οργανώνοντας διαδηλώσεις μέσα στην αυλή της φυλακής και πραγματοποιώντας απεργίες πείνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

