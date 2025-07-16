Ισραήλ: Έπληξε το αρχηγείο του συριακού στρατού στη Δαμασκό

Εκτός ελέγχου δείχνει η σύγκρουση ισραηλινών δυνάμεων με τις κυβερνητικές δυνάμεις του Αχμέντ αλ Σάρα. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επιτέθηκε στην πύλη του αρχηγείου του συριακού στρατού στη Δαμασκό, προειδοποιώντας ότι είναι προετοιμασμένες για κάθε σενάριο.

Δύο συριακές πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters ότι ισραηλινή επιδρομή έπληξε το υπουργείο Άμυνας στη συριακή πρωτεύουσα, στον απόηχο της αιματοχυσίας στη Σουέιντα.

Χάος στα ισραηλινοσυριακά σύνορα

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δεκάδες Σύροι επιχείρησαν να εισέλθουν στο Ισραήλ, κοντά στην πόλη Χάντερ, όπου ζουν Δρούζοι. Στρατεύματα και συνοριακοί αστυνομικοί εργάζονται για να αποτρέψουν τη διείσδυση και να τους διαλύσουν, αναφέρει ο στρατός.

Ταυτόχρονα, πολίτες από την ισραηλινή πλευρά των συνόρων παραβίασαν το φράγμα κοντά στην πόλη Ματζντάλ Σαμς, όπου ζουν Δρούζοι, και εισήλθαν στη Συρία, αναφέρουν οι IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι εργάζεται για την επιστροφή των πολιτών, Δρούζων κατοίκων του Ισραήλ, πίσω στη χώρα.

Τα περιστατικά έρχονται καθώς το Ισραήλ πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του συριακού καθεστώτος που επιτίθενται σε πολιτοφυλακές Δρούζων στη νότια Συρία.

Οι προηγούμενες ανακοινώσεις των IDF



«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν την είσοδο του στρατιωτικού αρχηγείου του συριακού καθεστώτος στην περιοχή της Δαμασκού στη Συρία.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις ενέργειες του καθεστώτος εναντίον των Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις χτυπούν την περιοχή και παραμένουν προετοιμασμένες για διάφορα σενάρια».

Μετά από μια νέα αξιολόγηση, οι IDF ανακοίνωσαν επίσης ότι ενισχύουν τις δυνάμεις τους στα σύνορα με τη Συρία.

Οι δυνάμεις περιλαμβάνουν τέσσερις λόχους της Συνοριακής Αστυνομίας.

«Οι IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν αμυντικά και επιθετικά για να διατηρήσουν την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών» διαμηνύει ο στρατός.

Το πρωί ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν κυβερνητικά στρατεύματα στην πόλη, στα νότια της Συρίας, όπου έχουν ξαναρχίσει οι συγκρούσεις μεταξύ των συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων και των τοπικών Δρούζων μαχητών με εκατοντάδες νεκρούς, ανέφερε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

O υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ διεμήνυσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να χτυπούν τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις εκτός εάν αποσυρθούν από την πόλη Σουέιντα, όπου οι Δρούζοι πλειοψηφούν.

⭕️The IDF struck the entrance of the Syrian regime's military headquarters in the area of Damascus in Syria.



The IDF continues to monitor developments and the regime's actions against Druze civilians in southern Syria. In accordance with directives from the political echelon,… pic.twitter.com/WSyBFrCiog — Israel Defense Forces (@IDF) July 16, 2025

«Το συριακό καθεστώς πρέπει να αφήσει τους Δρούζους στη Σουέιντα ήσυχους και να αποσύρει τις δυνάμεις του. Όπως έχουμε καταστήσει σαφές και έχουμε προειδοποιήσει, το Ισραήλ δεν θα εγκαταλείψει τους Δρούζους στη Συρία και θα επιβάλει την πολιτική αποστρατικοποίησης που έχουμε αποφασίσει», ξεκαθαρίζει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να χτυπούν τις δυνάμεις του καθεστώτος μέχρι να αποσυρθούν από την περιοχή και σύντομα θα κλιμακώσουν την αντίδρασή τους εναντίον του καθεστώτος εάν το μήνυμα δεν γίνει κατανοητό», προσθέτει.

Τουλάχιστον 248 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μετά από αρκετές ημέρες συγκρούσεων που προκάλεσαν την ανάπτυξη κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με μια ΜΚΟ.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει 92 μέλη της μειονότητας Δρούζων, 28 από τους οποίους ήταν πολίτες, με 21 «να σκοτώνονται σε συνοπτικές εκτελέσεις από κυβερνητικές δυνάμεις», σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τουλάχιστον 138 μέλη του προσωπικού ασφαλείας της Συρίας σκοτώθηκαν, μαζί με 18 συμμαχικούς μαχητές από τις δυνάμεις των Βεδουίνων, ανέφερε το παρατηρητήριο.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων και των τοπικών μαχητών των Δρούζων συνεχίστηκαν στη Σουέιντα νωρίς το πρωί, λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας.

Το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Sweida24 ανακοίνωσε ότι η πόλη και τα κοντινά χωριά δέχτηκαν πυρά από βαρύ πυροβολικό και όλμους, ενώ το υπουργείο Άμυνας της Συρίας, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, κατηγορεί τις «παράνομες ομάδες στη Σουέιντα» για την παραβίαση της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον των συριακών δυνάμεων σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους Δρούζους.

חיל-האוויר תקף לפני זמן קצר את שער הכניסה של קריית המטכ״ל של המשטר הסורי במרחב דמשק שבסוריה.



צה״ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות והפעילות נגד האזרחים הדרוזים בדרום סוריה ובהתאם להנחיות הדרג המדיני תוקף במרחב ומוכן לתרחישים השונים. — Israeli Air Force (@IAFsite) July 16, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

