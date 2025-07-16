Συρία: Ξεκίνησαν πάλι οι συγκρούσεις στην πόλη των Δρούζων Σουέιντα

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε συριακά κυβερνητικά στρατεύματα και ντόπιους Δρούζους μαχητές επαναλήφθηκαν στη νότια δρουζική πόλη Σουέιντα νωρίς σήμερα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί μόλις μερικές ώρες νωρίτερα με σκοπό να βάλει τέλος στις πολυήμερες συγκρούσεις μεταξύ θρησκευτικών ομάδων, που έχουν προκαλέσει τον θάνατο 248 ανθρώπων στην πόλη αυτή από την Κυριακή, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η έξαρση της βίας στην κυρίως δρουζική επαρχία στη νότια Συρία υπογραμμίζει τις τριβές μεταξύ των διαφόρων συριακών κοινοτήτων, με μειονότητες να αισθάνονται βαθιά δυσπιστία απέναντι στην υπό την ηγεσία των ισλαμιστών κυβέρνηση που βρίσκεται τώρα στην εξουσία.

Συριακά στρατεύματα στάλθηκαν στην επαρχία τη Δευτέρα προκειμένου να καταστείλουν τις συγκρούσεις ανάμεσα σε Δρούζους μαχητές και ένοπλους άνδρες Βεδουίνους, όμως κατέληξαν να συγκρούονται με Δρούζους παραστρατιωτικούς. Στις συγκρούσεις ενεπλάκη και το Ισραήλ, που εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων τη Δευτέρα και χθες, Τρίτη, με σκοπό την προστασία των Δρούζων όπως υποστηρίζει.

Η κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Άμυνας της Συρίας χθες βράδυ αποδείχθηκε βραχύβια.

Το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο Sweida24 ανέφερε πως η πόλη και κοντινά χωριά δέχονταν σφοδρά πυρά πυροβολικού και ολμοβόλων νωρίς σήμερα. Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, κατηγόρησε παράνομες ομάδες στη Σουέιντα ότι παραβίασαν την εκεχειρία.

Το υπουργείο Άμυνας κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Δεκάδες πολίτες, κυβερνητικοί στρατιώτες και Δρούζοι μαχητές έχουν σκοτωθεί αφότου ξέσπασαν οι συγκρούσεις την Κυριακή.

Ο απολογισμός των συγκρούσεων στη Σουέιντα ανέρχεται σε 248 νεκρούς από την Κυριακή, ανέφερε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Προηγούμενος απολογισμός αυτής της ΜΚΟ έκανε λόγο για 203 νεκρούς. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, 64 Δρούζοι μαχητές και 28 Δρούζοι άμαχοι σκοτώθηκαν, "21 από αυτούς εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες" από μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων. Εξάλλου, 138 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 18 Βεδουίνοι μαχητές, που εισήλθαν στην πόλη στο πλευρό τους, σκοτώθηκαν επίσης, ανέφερε η ΜΚΟ.

Πολίτες και δημοσιογράφοι του Reuters στην πόλη είπαν ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις λεηλάτησαν και έκαψαν σπίτια, κλέβοντας αυτοκίνητα και έπιπλα από σπίτια την Τρίτη. Ένας άνδρας έδειξε σε δημοσιογράφο του Reuters το πτώμα του αδελφού του, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι τους.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς προειδοποίησε σήμερα τη συριακή κυβέρνηση "να αφήσει στην ησυχία τους Δρούζους" και είπε ότι ο στρατός θα συνεχίσει να πλήττει τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις μέχρι να αποσυρθούν.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπαράκ δήλωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε επαφή με όλες τις πλευρές προκειμένου να "οδηγήσουν προς την ηρεμία και την ενσωμάτωση".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

