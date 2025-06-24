Οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν την Τρίτη σε ελεγχόμενη πυροδότηση πυρομαχικών στο πλαίσιο άσκησης στην πρωτεύουσα Δαμασκό, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε όλη την πόλη, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας.

Πηγή από τη Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας της Συρίας, η οποία είναι αρμόδια για θέματα εσωτερικής ασφάλειας, δήλωσε στο Reuters ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την ελεγχόμενη έκρηξη.

Κάτοικοι είχαν ακούσει έναν δυνατό κρότο και είδαν καπνό να υψώνεται από τις δυτικές συνοικίες της πόλης νωρίς το βράδυ της Τρίτης.

Documentation from Damascus pic.twitter.com/1EUmdO9yq1 — DeepState Illuminate (@TheDeep_State6) June 24, 2025

Πηγή: skai.gr

