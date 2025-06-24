Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι υποψιάζεται πως μια εγκληματική ενέργεια ήταν η αιτία της πυρκαγιάς που διέκοψε τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στην Ολλανδία, όπου ξεκίνησε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Νωρίτερα σήμερα, ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στο Άμστερνταμ, προκαλώντας ζημιές σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τόνισε ο σιδηροδρομικός φορέας Prorail.

Τα δρομολόγια μεταξύ Άμστερνταμ και του κοντινού αεροδρομίου Σχίπχολ και μεταξύ του αεροδρομίου αυτού και της κεντρικής πόλης της Ουτρέχτης ακυρώθηκαν μέχρι νεωτέρας.

«Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια και διερευνά περαιτέρω το περιστατικό. Αναζητούμε πιθανούς μάρτυρες», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Reuters.

