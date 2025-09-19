Η Γαλλία προετοιμάζεται για αντίποινα από το Ισραήλ μετά την απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους οι οποίοι θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, το Ισραήλ προετοιμάζει πολλαπλές επιλογές. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την επιτάχυνση των προσαρτήσεων της Δυτικής Όχθης, το κλείσιμο του γαλλικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και την καταπάτηση γαλλικής ιδιοκτησίας εδάφους στο Ισραήλ, όπως το Ιερό του Ελεώνα, έναν χριστιανικό τόπο προσκυνήματος.

Η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρεν Χάσκελ, προειδοποίησε σε συνέντευξή της στο γαλλικό ραδιόφωνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το κλείσιμο του διπλωματικού φυλακίου της Γαλλίας στην Ιερουσαλήμ «βρίσκεται στο τραπέζι του [Ισραηλινού] πρωθυπουργού».

Ένα άτομο που γνωρίζει το πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η ισραηλινή κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό είπε στο Politico ότι το ερώτημα δεν είναι τόσο το αν το Ισραήλ θα προβεί σε αντίποινα όσο η κλίμακα των αντιποίνων αφού το Ισραήλ θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν θα υποκύψει στις διεθνείς πιέσεις όσον αφορά τα παλαιστινιακά ζητήματα.

Ο Καρίμ Αμελάλ, πρώην Γάλλος πρέσβης, δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα όσον αφορά τα αντίποινα».

Ό,τι και να συμβεί, οι σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ πρόκειται να «επιδεινωθούν τρομερά», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης. «[Ο Μακρόν] ήταν ο κινητήριος μοχλός σε αυτό το ζήτημα... και ήδη ο διάλογος με τον Νετανιάχου είναι περίπλοκος».

«Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε και προωθήθηκε από τον Γάλλο πρόεδρο και γι' αυτό η κύρια αντίδραση θα είναι έναντι της Γαλλίας και όχι άλλων χωρών», δήλωσε ο Χεν Φέντερ, εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στο Παρίσι.

Η πίεση του Μακρόν για την καθιέρωση κρατικής υπόστασης συμπίπτει με τις προσπάθειες της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ για τη Γάζα. Η Επιτροπή αποκάλυψε την Τετάρτη τα σχέδιά της για πρωτοφανείς δασμούς και κυρώσεις που στοχεύουν το Ισραήλ προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος κατηγόρησε την φον ντερ Λάιεν ότι «ενδυναμώνει τρομοκρατικές ομάδες».

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους έχει το ίδιο αποτέλεσμα — ανταμείβει την μαχητική οργάνωση Χαμάς, η οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που πυροδότησε την τρέχουσα κρίση.

Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας, έχουν γίνει πιο περίπλοκες μετά και την προσωπική αντιπαλότητα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Μακρόν και του Νετανιάχου, οι οποίοι έχουν ήδη συγκρουστεί δημόσια.

Ο Νετανιάχου έστειλε επιστολή στον Μακρόν, η οποία δημοσιοποιήθηκε, κατηγορώντας τον ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού με το σχέδιό του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος. Ο Μακρόν αντέκρουσε σθεναρά αυτές τις κατηγορίες στην απάντηση που έδωσε στον ισραηλινό πρωθυπουργό.

Εν τω μεταξύ, το Παρίσι προετοιμάζει μια σειρά από πιθανές κινήσεις αντιποίνων προς το Ισραήλ, σύμφωνα με Γάλλο διπλωμάτη. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, οι επιλογές περιλαμβάνουν το κλείσιμο ενός ισραηλινού προξενείου στη Γαλλία και την απέλαση Ισραηλινών κατασκόπων που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία.

