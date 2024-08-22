Tο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε στη Μέση Ανατολή

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά αντιτορπιλικά έφτασαν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, αφού ο υπουργός Άμυνας της χώρας διέταξε την ομάδα κρούσης να επιταχύνει.

Η άφιξη του αερομεταφορέα ανεβάζει τον αριθμό στην περιοχή σε δύο -τουλάχιστον προσωρινά, καθώς το Lincoln πρόκειται να αντικαταστήσει το USS Theodore Roosevelt- σε μια εποχή αυξημένης ανησυχίας για περιφερειακή σύγκρουση μετά από τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, σε ιρανικό έδαφος και του στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, στη Βηρυτό. Το Ισραήλ έχει αναλάβει την ευθύνη μόνο για τη δολοφονία του Σουκρ.

"Το USS Abraham Lincoln (CVN 72), εξοπλισμένο με μαχητικά F-35C και F/A-18 Block III, εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (USCENTCOM)", αναφέρει η στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Το USS Abraham Lincoln (CVN 72), συνοδεύεται από το Destroyer Squadron (DESRON) 21 και το Carrier Air Wing (CVW) 9", προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.