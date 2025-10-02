Γενική απεργία στην Ιταλία για τη Flotilla

Κατηγορίες για προσχηματική προστασία των ακτιβιστών και κάλεσμα σε απεργία από τα συνδικάτα. Κριτική από την Μελόνι και προειδοποιήσεις Σαλβίνι για επίταξη εργαζομένων.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Το ιταλικό κεντροαριστερό συνδικάτο Cgil και η αυτόνομη συνδικαλιστική οργάνωση Usb προκήρυξαν για αύριο γενική απεργία σε όλη την Ιταλία, σε ένδειξη αλληλεγγύης με την Global Sumud Flotilla. Σύμφωνα με τον Ιταλικό Τύπο, πρόκειται να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθούν βίαιες παρεκτροπές από μέρους μεμονωμένων ομάδων. Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και αρχηγός της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, πάντως, δήλωσε ότι «δεν θα επιτρέψει να παραλύσει η χώρα». Κάτι που σημαίνει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επίταξη των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πηγή: Deutsche Welle

Η δε πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, από την άτυπη ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης, επιμένει ότι η πρωτοβουλία της Flottilla και οι τελευταίες εξελίξεις δεν ωφελούν τον λαό της Παλαιστίνης και ασκεί κριτική στα συνδικάτα: «θεωρώ ότι η κήρυξη απεργίας την Παρασκευή, προς εκμετάλλευση του σαββατοκύριακου, δεν ταιριάζει με την επανάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός.Διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της νύχταςΤην περασμένη νύχτα πραγματοποιήθηκαν πορείες διαμαρτυρίας για την αναχαίτιση της Flottilla αλλά και σε ένδειξη αμφισβήτησης της στάσης της ιταλικής κυβέρνησης, σε τριάντα πέντε πόλεις της χώρας. Στο Παλέρμο η αστυνομία συγκρούσθηκε με τους διαδηλωτές και ένας ακτιβιστής τραυματίσθηκε. Στη Ρώμη και στη Νάπολη έχουν γίνει καταλήψεις σε πανεπιστημιακές σχολές, ενώ οι εργάτες στα λιμάνια του Λιβόρνο και της Γένοβας έκαναν γνωστό ότι θα συνεχίσουν να εμποδίζουν τις διαδικασίες φόρτωσης των πλοίων. Όλα δείχνουν, δηλαδή, ότι οι πορείες και οι διάφορες πρωτοβουλίες διαμαρτυρίας δεν πρόκειται να εξαντληθούν με τη γενική απεργία της αυριανής ημέρας.Η μεγαλύτερη δύναμη της ιταλικής αντιπολίτευσης, τέλος, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, διαμήνυσε στην Τζόρτζια Μελόνι ότι «είναι απαράδεκτο να ενοχοποιούνται τα μέλη μιας ανθρωπιστικής αποστολής» και πρόσθεσε πως «είναι το Ισραήλ, το οποίο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο με την κατοχή ξένων εδαφών και τη σύλληψη ακτιβιστών που αγωνίζονται ειρηνικά».

