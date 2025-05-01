Επίθεση κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε σήμερα, Πέμπτη το Ιράν, κατηγορώντας το για «αντιφατική συμπεριφορά και προκλητικές δηλώσεις», αφού η Ουάσινγκτον προειδοποίησε την Τεχεράνη για τις συνέπειες της υποστήριξής της στους Χούθι της Υεμένης και επέβαλε νέες κυρώσεις σε βάρος της σχετικά με το πετρέλαιο εν μέσω των πυρηνικών συνομιλιών.

Υπενθυμίζεται ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη διεξάγουν διαπραγματεύσεις τον τελευταίο μήνα για μια συμφωνία που θα περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των οικονομικών κυρώσεων. Ένας νέος τέταρτος γύρος συνομιλιών πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη το Σάββατο.

Την περασμένη Τετάρτη, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις σε οντότητες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο παράνομο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών.

Ξεχωριστά, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει συνέπειες για την υποστήριξή του στους Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη και έχουν επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε αυτό που η ομάδα αποκαλεί αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους.

Η Ουάσινγκτον βομβαρδίζει εντατικά τους Χούθι από τα μέσα Μαρτίου, πλήττοντας περισσότερους από 1.000 στόχους. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Χούθι ενεργούν ανεξάρτητα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, επέκρινε «την αντιφατική προσέγγιση των Αμερικανών υπευθύνων λήψης αποφάσεων και την έλλειψη καλής θέλησης και σοβαρότητας στην προώθηση της διπλωματικής οδού», ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η ευθύνη για τις συνέπειες και τις καταστροφικές επιπτώσεις της αντιφατικής συμπεριφοράς και των προκλητικών δηλώσεων Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με το Ιράν θα βαρύνει την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εγκατέλειψε μια προηγούμενη πυρηνική συμφωνία μεταξύ παγκόσμιων δυνάμεων και του Ιράν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2018, απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν, εκτός εάν συμφωνήσει σε μια νέα συμφωνία.

Και οι δύο πλευρές έχουν μέχρι στιγμής χαρακτηρίσει παραγωγικούς τους προηγούμενους γύρους συνομιλιών, που διεξάγονται εβδομαδιαίως και με τη μεσολάβηση του Ομάν.

