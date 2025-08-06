Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα καταδικασμένο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Η Τεχεράνη προχώρησε την Τετάρτη στην εκτέλεση άνδρα, ο οποίος καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με πυρηνικό επιστήμονα που σκοτώθηκε κατά τις ισραηλινές επιθέσεις τον Ιούνιο, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mizan.

Η έκθεση ανέφερε ότι ο άνδρας, ονόματι Rouzbeh Vadi, εργαζόταν σε έναν από τους «σημαντικούς και ευαίσθητους οργανισμούς» του Ιράν, χωρίς να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εκτελέσεις Ιρανών που έχουν καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν εκτελεστεί τους τελευταίους μήνες.

Η έκθεση ανέφερε ότι ο Vadi είχε «διαπράξει ένα ευρύ φάσμα εγκλημάτων κατά της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της χώρας, τα οποία έχουν προκαλέσει σοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης».

Το Ισραήλ εξαπέλυσε 12ήμερες αεροπορικές επιδρομές τον Ιούνιο, στοχεύοντας κορυφαίους στρατηγούς και πυρηνικούς επιστήμονες του Ιράν. Το Ιράν ανταπέδωσε με μπαράζ πυραύλων και drones.

Πηγή: skai.gr

