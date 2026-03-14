Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα τις εξωθούσε να στοχοποιήσουν ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, οι οποίες ανήκουν σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης ακολουθεί την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «αφάνισαν όλους τους στρατιωτικούς στόχους» στη νήσο Χαργκ, τον κυριότερο πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και την προειδοποίησή του πως θα μπουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την κίνηση στά στενά του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

