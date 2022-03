Εικόνες καταστροφής επικρατούν στο Κίεβο, την 20η πλέον ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει ολόκληρα κτήρια βομβαρδίζοντάς τα, ενώ πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σήμερα τα ξημερώματα ακούστηκαν τουλάχιστον 3 ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας ενώ μια 15όροφη πολυκατοικία δέχτηκε πλήγματα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι.

Οι πυροσβέστες κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν τους ανθρώπους.

Svyatoshinsky district of #Kyiv. Two residential multi-storey buildings were damaged. Rescuers are working at the site.



This is reported by the People's Deputy of #Ukraine Oleksiy #Goncharenko. pic.twitter.com/eqG4xQSTRP