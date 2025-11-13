Boeing: Αποζημίωση 28,45 εκατ. δολάρια σε σύζυγο θύματος της συντριβής της Ethiopian Airlines, το 2019

Στις 10 Μαρτίου 2019, ένα Boeing MAX 8, που πραγματοποιούσε την πτήση ΕΤ302 της Ethiopian Airlines από την Αντίς Αμπέμπα προς το Ναϊρόμπι, συνετρίβη νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της Αιθιοπίας έξι λεπτά μετά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 157 επιβαίνοντες.

Σχεδόν 7 χρόνια μετά την πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία, η Boeing θα καταβάλει 28,45 εκατ. δολάρια αποζημίωση στον χήρο ενός θύματος της συντριβής, μετά από σχετική απόφαση του δικαστήριο του Σικάγο, όπου εκδικάζεται από τις 3 Νοεμβρίου η υπόθεση.

Οι συγγενείς 155 θυμάτων κατέθεσαν προσφυγές κατά της αμερικανικής εταιρείας από τον Απρίλιο του 2019 ως τον Μάρτιο του 2021 για αδικαιολόγητο θάνατο και αμέλεια, μεταξύ άλλων.

Κατά την έναρξη της δίκης για τον θάνατο της Γκαργκ έμεναν ανοικτές 11 προσφυγές. Το δικαστήριο εξέτασε τελικά μόνο την υπόθεση της Σίχα Γκαργκ, κατοίκου του Νέου Δελχί, καθώς η Boeing κατέληξε σε συμβιβασμό με τους ενάγοντες σε μια άλλη προσφυγή, κατά τη δεύτερη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας.

Οι ένορκοι αποφάσισαν, έπειτα από δύο ώρες διαβουλεύσεων, να επιδικάσουν συνολικά 28,45 εκατ. δολάρια στον Σούμια Μπατασαρία, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του Σίχα Γκαργκ στο αεροπορικό δυστύχημα.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Μπατασαρία, μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Ο δικηγόρος της Boeing Νταν Γουέμπ είχε δηλώσει κατά την έναρξη της δίκης ότι η εταιρεία συμφωνεί «ότι πρέπει να καταβάλει σημαντική αποζημίωση» στον Μπατασαρία, αλλά «απλώς διαφωνούμε για το ποσό».

Εξάλλου χθες, στην τελική του αγόρευση, ο Γουέμπ εξέφρασε τη «λύπη» της Boeing για τα θύματα και στράφηκε στον χήρο της Γκαργκ για να του ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους της εταιρείας.

Το δυστύχημα της Ethiopian Airlines σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2019, λίγους μήνες μετά τη συντριβή ενός άλλου Boeing 737 MAX 8 της αεροπορικής εταιρείας Lion Air τον Οκτώβριο του 2018. Συνολικά από τα δύο αυτά δυστυχήματα έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι.

Η Boeing παραδέχθηκε ήδη από το 2019 ότι ένα λογισμικό ελέγχου της πτήσης που είχε εγκαταστήσει στα αεροσκάφη της 737 MAX συνέβαλε στα δυστυχήματα αυτά.

Πηγή: skai.gr

