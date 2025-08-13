To back up plan Ιμάμογλου απέναντι στον Ερντογάν, αν παραμείνει στην φυλακή 

Ο ισχυρότερος αντίπαλος του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι διατεθειμένος να στηρίξει έναν άλλον υποψήφιο, εάν του απαγορευτεί να συμμετάσχει στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Σε δηλώσεις του στο Bloomberg, στην πρώτη του συνέντευξη σε ξένο μέσο από τη φυλάκισή του τον Μάρτιο, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, τόνισε πως διακυβεύεται η «δημοκρατική νομιμότητα». Αν και εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα είναι ο υποψήφιος της συμμαχίας της αντιπολίτευσης, δήλωσε πως «δεν είναι ώρα για δισταγμούς».

«Δεν είμαι αφελής. Αν μου απαγορευτεί επίσημα η συμμετοχή, η δημοκρατική αντιπολίτευση πρέπει να παραμείνει ενωμένη», δήλωσε ο Ιμάμογλου σε γραπτή του απάντηση σε ερωτήσεις του Bloomberg. «Αν η πορεία προς τα εμπρός απαιτεί έναν άλλο υποψήφιο, αυτός θα πρέπει να προωθήσει το συλλογικό μας όραμα για δικαιοσύνη, ευημερία και ειρήνη».

Όπως σχολιάζει το Bloomberg, οι απαντήσεις του Ιμάμογλου δείχνουν ότι προετοιμάζεται για μια μακρά νομική μάχη η οποία θα μπορούσε να τον αποκλείσει από τις εκλογές, ενώ η πιθανή απομάκρυνσή του από την πολιτική σκηνή θα έχει επιπτώσεις που ξεπερνούν τα όρια της Τουρκίας.

Μετά από πάνω από δύο δεκαετίες στην εξουσία, ο 71χρονος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να διατηρήσει αυστηρό έλεγχο στην πολιτική, από την Ουκρανία και τη Συρία έως τη μετανάστευση και τους ενεργειακούς διαδρόμους. Αν και επί του παρόντος είναι πιο κοντά στην ηγεσία των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν έχει εμβαθύνει τις σχέσεις του με τη Ρωσία, έχει προσεγγίσει την Κίνα και έχει ενισχύσει τις σχέσεις με τα κράτη του Κόλπου.

Ο Ιμάμογλου έχει παρουσιαστεί ως φιλοευρωπαίος μεταρρυθμιστής, υποσχόμενος μια πιο φιλελεύθερη, διαφανή και συνεργατική εξωτερική και εσωτερική πολιτική.

Η φυλάκιση του 54χρονου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε διεθνές επίπεδο, αλλά και κατάρρευση της τουρκικής λίρας.

«Ορισμένες δημοκρατικές κυβερνήσεις, ακόμη και εκείνες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, προτίμησαν να σιωπήσουν όταν βρέθηκαν αντιμέτωπες με την πραγματικότητά μας», είπε. «Αυτό δεν είναι ρεαλισμός. Είναι μυωπία και είναι επικίνδυνο».

Η σύλληψη Ιμάμογλου ακολούθησε μια μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με τη νομιμότητα του πτυχίου του, το οποίο ακυρώθηκε τον Μάρτιο, τρεις δεκαετίες μετά την αποφοίτησή του. Η απόφαση αυτή, τον αποκλείει επί της ουσίας από την κούρσα για τη διεκδίκηση της προεδρίας της Τουρκίας, καθώς το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για το αξίωμα.

Ο Ιμάμογλου είναι αντιμέτωπος με πολλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διαφθορά και υποστήριξη της τρομοκρατίας. Ο ίδιος τις αρνείται και χαρακτήρισε τη σύλληψή του «ξεκάθαρη προσπάθεια» να τον εμποδίσουν να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία, ισχυριζόμενος ότι ήταν πολιτικά ενορχηστρωμένη. «Το καθεστώς επέλεξε να χρησιμοποιήσει τη γραφειοκρατία ως όπλο», ανέφερε σε γραπτές δηλώσεις του. «Το ζήτημα του πτυχίου είναι μόνο ένα από μια σειρά καφκικών δικών».

Υπό πίεση, όμως, πέραν του Ιμάμογλου είναι και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), καθώς και αρκετοί δήμοι. Εκατοντάδες αξιωματούχοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για διαφθορά που ξεκίνησε μετά την εκλογική υπεροχή σε όλη τη χώρα στις εκλογές του 2024.

«Η συμβουλή μου προς τους ηγέτες του CHP είναι να είναι υπομονετικοί και να περιμένουν τις αποφάσεις της ανεξάρτητης δικαιοσύνης», δήλωσε ο Ερντογάν τον περασμένο μήνα.

Ουσιαστική θα είναι η δίκη που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν και αναμένεται το δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με το αν το συνέδριο του CHP του 2023 ήταν νομικά έγκυρο. Τότε ήταν που ο σύμμαχος του Ιμάμογλου, Οζγκούρ Οζέλ, ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.