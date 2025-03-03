Τραμπ: Η TSMC επενδύει «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στις ΗΠΑ

Ο ταϊβανέζικος κολοσσός κατασκευής ημιαγωγών TSMC θα επενδύσει «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στον Λευκό Οίκο.
«Θα επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ βραχυπρόθεσμα για την κατασκευή υπερσύγχρονων εργοστασίων παραγωγής ημιαγωγών», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Η επένδυση θα «δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας» με «πολύ καλούς μισθούς» στην Αριζόνα, συνέχισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.
Μιλώντας για την επένδυση της TSMC στις ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε πως μια κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν θα ένα «καταστροφικό» γεγονός.
Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) παράγει ημιαγωγούς που χρησιμοποιούνται από τα iPhone της Apple έως τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ταϊβανέζικου κολοσσού, Σ.Σ. Ουέι, τόνισε από την πλευρά του ότι η εταιρεία είχε ήδη επενδύσει 65 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή τριών εργοστασίων στην Αριζόνα.
Η συνολική επένδυση θα ανέλθει πλέον σε 165 δισεκατομμύρια, για άλλα τρία εργοστάσια παραγωγής και δύο εργοστάσια συσκευασίας, επίσης στην Αριζόνα.
«Θα κάνουμε παραγωγή πολλών ημιαγωγών για Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε ο Σ.Σ. Ουέι.
«Οι εταιρείες έρχονται εδώ και επενδύουν πολλά χρήματα γιατί θέλουν να βρίσκονται στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου και θέλουν να αποφύγουν τους δασμούς που θα αντιμετώπιζαν αν δεν βρίσκονταν εδώ», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση.
