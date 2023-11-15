Δύο ημέρες μετά την κατάληψή του και την κομβική για την έκβαση των μαχών φωτογραφία με τη σημαία του Ισραήλ μέσα στην αίθουσα, οι Ισραηλινοί φέρονται να ανατίναξαν και ισοπέδωσαν το κοινοβούλιο της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Το κτίριο καταλήφθηκε από την 7η Ταξιαρχία και τη μονάδα Golani του IDF, μετά από σκληρές μάχες στους δρόμους της πόλης.

Το σχετικό βίντεο, το οποίο «ανέβηκε» στα social media, αναπαράγεται και από τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Δείτε το βίντεο:

יומיים אחרי שחיילי גולני הצטלמו בו: צה"ל פוצץ את בניין הפרלמנט של חמאס בעזה | תיעוד@roysharon11 pic.twitter.com/v5VZkie7rZ — כאן חדשות (@kann_news) November 15, 2023

Πηγή: skai.gr

