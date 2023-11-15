Λογαριασμός
Οι Ισραηλινοί φέρονται να ανατίναξαν το κοινοβούλιο της Χαμάς στη Γάζα - Δείτε βίντεο

Δύο ημέρες μετά την κατάληψη του κοινοβουλίου της Χαμάς από τους Ισραηλινούς στρατιώτες - Το κτίριο φέρεται να ισοπεδώνεται

Δύο ημέρες μετά την κατάληψή του και την κομβική για την έκβαση των μαχών φωτογραφία με τη σημαία του Ισραήλ μέσα στην αίθουσα, οι Ισραηλινοί φέρονται να ανατίναξαν και ισοπέδωσαν το κοινοβούλιο της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Το κτίριο καταλήφθηκε από την 7η Ταξιαρχία και τη μονάδα Golani του IDF, μετά από σκληρές μάχες στους δρόμους της πόλης.

Το σχετικό βίντεο, το οποίο «ανέβηκε» στα social media, αναπαράγεται και από τα ισραηλινά  ΜΜΕ.

Δείτε το βίντεο: 

