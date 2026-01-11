Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα αναπτύξει έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς για την Ουκρανία, με στόχο την ενίσχυση των πολεμικών της δυνατοτήτων απέναντι στη Ρωσία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος με την ονομασία Nightfall, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προκήρυξε διαγωνισμό για την ταχεία ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων εδάφους-εδάφους, οι οποίοι θα μπορούν να φέρουν πολεμική κεφαλή βάρους περίπου 200 κιλών και να πλήττουν στόχους σε απόσταση άνω των 500 χιλιομέτρων.

Η ανακοίνωση ακολουθεί την πρόσφατη επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι, στην Ουκρανία, η οποία συνέπεσε με μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου και άλλων πόλεων στις 8–9 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η Ρωσία εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο τύπου Oreshnik προς τη δυτική Ουκρανία, σε απόσταση μόλις 60 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία.

Η επίθεση με τον πύραυλο Oreshnik στην περιφέρεια Λβιβ σημειώθηκε την ώρα που ο Χίλι διέσχιζε την περιοχή καθ’ οδόν προς το Κίεβο.

«Ήμασταν αρκετά κοντά ώστε να ακούμε τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού γύρω από το Λβιβ κατά τη διαδρομή μας προς το Κίεβο. Ήταν μια σοβαρή στιγμή και μια ωμή υπενθύμιση της καταιγίδας από drones και πυραύλους που πλήττει τους Ουκρανούς σε συνθήκες πολικού ψύχους», δήλωσε ο Χίλι.

«Δεν θα το ανεχθούμε αυτό. Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε στους Ουκρανούς όπλα αιχμής καθώς συνεχίζουν να μάχονται», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, οι πύραυλοι Nightfall θα φέρουν πολεμική κεφαλή 200 κιλών και θα έχουν εμβέλεια άνω των 500 χιλιομέτρων. Οι επίγειοι αυτοί πύραυλοι έχουν σχεδιαστεί ώστε να εκτοξεύονται διαδοχικά και στη συνέχεια να αποσύρονται ταχύτατα, δίνοντας στην Ουκρανία τη δυνατότητα να πλήττει στόχους υψηλής αξίας πριν οι ρωσικές δυνάμεις προλάβουν να απαντήσουν.

Ο ρυθμός παραγωγής προβλέπεται να ανέρχεται σε 10 πυραύλους τον μήνα, με ανώτατο κόστος 1,07 εκατ. δολάρια ανά μονάδα.

Το πρόγραμμα Project Nightfall προβλέπει την επιλογή τριών βιομηχανικών ομάδων, στις οποίες θα χορηγηθούν συμβόλαια ανάπτυξης ύψους 12 εκατ. δολαρίων για την κατασκευή των πρώτων τριών δοκιμαστικών πυραύλων εντός ενός έτους. Οι προτάσεις θα γίνονται δεκτές έως τις αρχές Φεβρουαρίου, με στόχο την ανάθεση των συμβολαίων τον Μάρτιο του 2026.

«Μια ασφαλής Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Ουκρανία. Αυτοί οι νέοι βρετανικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς θα κρατήσουν την Ουκρανία στη μάχη και θα δώσουν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν έναν ακόμη λόγο ανησυχίας», δήλωσε ο υφυπουργός Προμηθειών Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Λουκ Πόλαρντ.



