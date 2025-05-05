Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσέγγιση του Αμερικανού Προέδρου για τον τερματισμό πολεμικών συγκρούσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι εκτιμά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Κατά την ίδια συνομιλία, ο Ερντογάν απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί την Τουρκία, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα και η Ουάσινγκτον θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της διμερούς συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι είχε «μια πολύ καλή και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συζήτησαν για μια σειρά θεμάτων, όπως ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, η κατάσταση στη Συρία και η κρίση στη Γάζα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Ερντογάν τον προσκάλεσε να επισκεφθεί την Τουρκία «σε μελλοντική ημερομηνία», ενώ και ο ίδιος θα υποδεχθεί τον Τούρκο πρόεδρο στην Ουάσινγκτον.

I just had a very good and productive telephone conversation with the President of Turkey, Recep Erdoğan, concerning many subjects, including the War with Russia/Ukraine, all things Syria, Gaza, and more. The President invited me to go to Turkey at a future date and, likewise, he… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 5, 2025

Ο Τραμπ τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του είχε μία «εξαιρετική σχέση» με τον Ερντογάν και ότι συνεργάστηκαν σε σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης του πάστορα Άντριου Μπράνσον, ο οποίος επέστρεψε στις ΗΠΑ «αμέσως μετά από αίτημά» του.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον πρόεδρο Ερντογάν για να τερματιστεί τώρα ο παράλογος αλλά φονικός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», κατέληξε στην ανάρτησή του.

