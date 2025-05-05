Η Γερμανία αποχαιρετά τον Σολτς και αποκτά νέα κυβέρνηση

«Ευθύνη για τη Γερμανία». Έτσι τιτλοφορείται η κυβερνητική συμφωνία των 144 σελίδων που υπεγράφη επισήμως πια σήμερα από την Χριστιανική Ένωση και τους Σοσιαλδημοκράτες υπό τον νέο καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε μια εμβληματική βιομηχανική τοποθεσία στην περιοχή Σένεμπεργκ του Βερολίνου. Το βιομηχανικό σκηνικό, μια παλιά μεταλλική δεξαμενή υγραερίου από τις αρχές του 20oύ αιώνα, υποδηλώνει ίσως και την έμφαση της νέας κυβέρνησης στη βαριά βιομηχανία, την ατμομηχανή της Ευρώπης που χρήζει ριζικής ανανέωσης. Η νέα κυβέρνηση μπορεί πια να αναλάβει δράση.

Το πρωί της Δευτέρας ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των Σοσιαλδημοκρατών βουλευτών. Ξεχωρίζει ο πετυχημένος νυν υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο μόνος που διατηρεί το πόστο του από την προηγούμενη κυβέρνηση και ο νέος αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ που αναλαμβάνει και το υπ. Οικονομικών.

Τα υπουργεία Εργασίας και Kοινωνικών Υποθέσεων (Μπέρμπελ Μπας), Δικαιοσύνης (Στέφανι Χούμπιγκ), Κατοικίας, Πολεοδομικής Ανάπτυξης και Υποδομών (Bερένα Χούμπερτς), Περιβάλλοντος (Kάρστεν Σνάιντερ), Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ρέεμ Αλαμπαλί Ράντοβαν) πηγαίνουν επίσης σε Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές όπως και οι θέσεις των επιτετραμμένων για θέματα Ανατολικής Γερμανίας (Ελίζαμπετ Κάιζερ) και Μετανάστευσης, Προσφύγων και Ενσωμάτωσης (Nάταλι Πόλικ).

Την Τρίτη η ορκωμοσία Μερτς

Αύριο το πρωί στη γερμανική βουλή αναμένονται διαδοχικά: η ψηφοφορία για την εκλογή του Φρίντριχ Μερτς στη θέση του νέου καγκελάριου, ο διορισμός του από τον Πρόεδρο Φρανκ-Bάλτερ Σταϊνμάιερ, η ορκωμοσία του στη βουλή καθώς και ο διορισμός και ορκωμοσία του νέου υπουργικού συμβουλίου.

Αύριο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα παραδώσει επίσης τα «κλειδιά» της καγκελαρίας στον διάδοχό του σε μια ειδική τελετή, θα του παραχωρήσει το γραφείο των καγκελαρίων και θα αποχαιρετήσει το προσωπικό της καγκελαρίας, το οποίο με τη σειρά του θα καλωσορίσει τον νέο «ένοικο» της καγκελαρίας. Φρίντριχ Μερτς.

Αμέσως μετά θα πραγματοποιήσει τα δύο πρώτα εθιμοτυπικά ταξίδια του στο εξωτερικό: στη Γαλλία για να τιμήσει τον παραδοσιακό «γαλλογερμανικό άξονα» και την κομβικής, γεωπολιτικής και ιστορικής σημασίας γείτονα, την Πολωνία. Θα συνοδεύεται από τον νέο υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, επίσης από τους Χριστιανοδημοκράτες.

Την Πέμπτη αναμένεται πλέον, ως νέος καγκελάριος, στη γερμανική βουλή για τους εορτασμούς των 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Respect» για τον Όλαφ Σολτς

Πριν από όλα όμως, σήμερα είναι η βραδιά του Όλαφ Σολτς με την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στον απερχόμενο καγκελάριο της «Zeitenwende», της «αλλαγης εποχής», να αναμένεται στις 21.00 ώρα Γερμανίας.

Τα τραγούδια που θα ακουστούν από την μπάντα της Μπούντεσβερ και έχει επιλέξει ο ίδιος είναι άκρως συμβολικά: Το «2ο Βρανδεμβούργιο Κοντσέρτο» του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, το «Ιn my life» των Βeatles και το «Respect» του Ότις Ρέντινγκ σε εκτέλεση της Αρίθα Φράνκλιν.

Το πρώτο συνδέεται με το Βρανδεμβούργο, όπου ζει ιδιωτικά ο Όλαφ Σολτς. Το δεύτερο παραπέμπει στην ανασκόπηση του βίου αλλά και στα νεανικά χρόνια του Σολτς και το τρίτο, πέρα από όλα τα άλλα, στην έννοια του «σεβασμού», ένας κομβικός όρος για την πολιτική σταδιοδρομία του Σοσιαλδημοκράτη πολιτικού και η πολιτική παρακαταθήκη του προς την επόμενη κυβέρνηση υπό τον Χριστιανοδημοκράτη Μερτς.

