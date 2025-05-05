Popemobil: Αυτό είναι το τελευταίο δώρο Πάπα Φραγκίσκου στη Γάζα - Φωτό, βίντεο

Φωτογραφίες από τη μετατροπή ενός από τα Popemobile του Πάπα Φραγκίσκου, σε κινητή κλινική υγείας για τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας, εκπληρώνοντας μια από τις τελευταίες του επιθυμίες του, έδωσε στη δημοσιότητα η καθολική οργάνωση Caritas Jerusalem.

Το Popemobile της Ειρήνης, όπως ονομάζεται, εξοπλίζεται με διαγνωστικό ιατρικό εξοπλισμό για να βοηθήσει νέους ασθενείς στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου οι υπηρεσίες υγείας έχουν πληγεί από την ισραηλινή εισβολή.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα, εμπιστεύτηκε την πρωτοβουλία αυτή στην καθολική οργάνωση μήνες πριν από τον θάνατό του, ανέφερε το Vatican News.

Η κινητή μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με γρήγορα τεστ λοιμώξεων, εμβόλια, διαγνωστικά εργαλεία και κιτ ραμμάτων, και θα στελεχώνεται από ιατρικό προσωπικό. Η Caritas σχεδιάζει να αναπτύξει την κλινική σε κοινότητες χωρίς πρόσβαση σε λειτουργικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, μόλις καταστεί εφικτή η ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα.

Η Γάζα έχει μια μικρή χριστιανική κοινότητα και το Βατικανό έχει δηλώσει ότι ο Φραγκίσκος συνήθιζε να τηλεφωνεί στην Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα σχεδόν καθημερινά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα.

Στις φωτογραφίες πέραν της μετασκευής του συγκεκριμένου Popemobile, που χρησιμοποιήθηκε στην επίσκεψή του, το 2014 στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη και παρέμεινε στην περιοχή μετά την επιστροφή του στο Βατικανό, μπορείτε να δείτε και φωτό πανομοιότυπων μοντέλων από επισκέψεις του στις Φιλιππίνες και το Μεξικό.

Υπενθυμίζεται ότι το κονκλάβιο για την εκλογή νέου Πάπα ξεκινά στις 7 Μαΐου.

