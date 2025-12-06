Αλ Σάραα: Το Ισραήλ εξάγει συγκρούσεις για να αποσπάσει την προσοχή από τη Γάζα, βλέπει φαντάσματα παντού

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάραα κατηγόρησε το Σάββατο το Ισραήλ ότι «εξάγει κρίσεις» σε άλλες χώρες της περιοχής προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τις «φρικτές σφαγές» του στη Γάζα.

«Το Ισραήλ... προσπαθεί να ξεφύγει από τις φρικτές σφαγές που διαπράττονται στη Γάζα και το κάνει αυτό προσπαθώντας να εξάγει κρίσεις», λέει ο Sharaa κατά τη διάρκεια συνέντευξης επί σκηνής στο Φόρουμ της Ντόχα στο Κατάρ.

«Το Ισραήλ έχει γίνει μια χώρα που μάχεται τα φαντάσματα», ανέφερε σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Από τότε που φτάσαμε στη Δαμασκό, στείλαμε θετικά μηνύματα σχετικά με την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα... και ότι δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε μια χώρα που εξάγει συγκρούσεις πουθενά, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ», είπε.

«Αλλά σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ μας έχει αντιμετωπίσει με ακραία βία», δήλωσε ο Σύρος επικεφαλής, αναφερόμενος στη φονική ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Μπέιτ Τζιν της νότιας Συρίας τον περασμένο μήνα.

«Η Συρία έχει υποστεί μαζικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της, πάνω από 1000 αεροπορικές επιδρομές και πάνω από 400 εισβολές», είπε.

Επανέλαβε την έκκλησή του προς το Ισραήλ να αποσυρθεί από τα υψίπεδα του Γκολάν στη νότια Συρία, τα οποία κατέχει από τον Δεκέμβριο μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Αναγνώρισε τις «θηριωδίες» που έχουν διαπραχθεί εναντίον μειονοτήτων στην περιοχή Σουγουαΐντα, αλλά επέμεινε ότι η Συρία είναι μια χώρα που διέπεται από το κράτος δικαίου, στο οποίο οι υπαίτιοι θα λογοδοτήσουν.

Πηγή: skai.gr

