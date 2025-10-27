Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή ότι η συμφωνία για το TikTok που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα αναμένεται να οριστικοποιηθεί την Πέμπτη, όταν ο πρόεδρος Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σημειώνει το CBS.

«Καταλήξαμε σε τελική συμφωνία για την TikTok. Καταλήξαμε σε συμφωνία στη Μαδρίτη και πιστεύω ότι, μέχρι σήμερα, όλες οι λεπτομέρειες έχουν διευθετηθεί και θα εναπόκειται στους δύο ηγέτες να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή την Πέμπτη στην Κορέα», δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκπομπή «Face the Nation with Margaret Brennan».

Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε τον περασμένο μήνα ένα εκτελεστικό διάταγμα που άνοιξε τον δρόμο για μια συμφωνία που θα επιτρέψει στην TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ υπό μια νέα εταιρική δομή με Αμερικανούς επενδυτές. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες δεν ήταν αμέσως σαφείς. Όταν ρωτήθηκε για τις λεπτομέρειες της συναλλαγής της TikTok την Κυριακή, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι «δεν συμμετέχει στην εμπορική πλευρά της συναλλαγής».

«Η αποστολή μου ήταν να πείσω τους Κινέζους να εγκρίνουν τη συναλλαγή και πιστεύω ότι το πετύχαμε τις τελευταίες δύο ημέρες», δήλωσε.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Σι στην σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα την Πέμπτη.

Ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε συμφωνήσει κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας. Η συμφωνία αντιπροσώπευε μια «εξαιρετική εκποίηση», ικανοποιώντας έναν νόμο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον Απρίλιο του 2024, ο οποίος απαιτούσε από την κινεζική μητρική εταιρεία της TikTok να εκποιήσει ή να τεθεί αντιμέτωππη με την απαγόρευση.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η συμφωνία θα δημιουργούσε μια «κοινοπραξία» με έδρα τις ΗΠΑ, αποτελούμενη από μια πλειοψηφία Αμερικανών επενδυτών, καθώς και ένα διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία Αμερικανών. Η ByteDance και οι θυγατρικές της θα κατέχουν λιγότερο από το 20% της νέας οντότητας.

