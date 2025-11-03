Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αντικείμενο συζήτησης την περαιτέρω στήριξη της ΕΕ στη χώρα, παρέχοντάς της, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, «επείγουσα ενεργειακή στήριξη».

Στο μήνυμά της στο "Χ", μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε:

«Αξιότιμε Πρόεδρε, η Ουκρανία δεν θα αντιμετωπίσει μόνη της τον χειμώνα. Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό σας, παρέχοντας επείγουσα ενεργειακή στήριξη για να βοηθήσει την Ουκρανία να περάσει τους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα, επεξεργαζόμαστε επιλογές για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη διαρκή χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία. Αύριο θα εγκρίνουμε το πακέτο μέτρων για τη διεύρυνση, το οποίο θα επιδοκιμάζει την αξιοσημείωτη δέσμευση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία κατά το παρελθόν έτος. Το μήνυμα της Επιτροπής είναι σαφές: η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει μπροστά».

Good call with President @ZelenskyyUA. Dear President, Ukraine will not face this winter alone.



The EU stands with you, providing emergency energy support to help Ukraine through the coming months.



At the same time, we are working on options to ensure the necessary sustained… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 3, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.