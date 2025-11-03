Η Ουκρανία θα στήσει φέτος γραφεία για την εξαγωγή όπλων και την κοινή παραγωγή όπλων στο Βερολίνο και την Κοπεγχάγη, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τα ναυτικά drones και τα συστήματα πυροβολικού συγκαταλέγονται μεταξύ των όπλων που θα μπορούσε να εξάγει το Κίεβο. Είπε επίσης ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή των εγχώριων πυραύλων της - Flamingo και Ruta - μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στην ανατολική ουκρανική πόλη Ντομπροπίλια, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου προέλασαν νωρίτερα φέτος σε μια επιτυχημένη αντεπίθεση.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι η περιοχή γύρω από την πόλη-κλειδί Ποκρόβσκ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη πίεση, με έως και 300 Ρώσους στρατιώτες να βρίσκονται ακόμη στην πόλη.

«Η Ουκρανία χρειάζεται 750 εκατ. δολάρια για τις εισαγωγές φυσικού αερίου»

Η Ουκρανία πρέπει να συγκεντρώσει ακόμη 750 εκατ. δολάρια για να εξασφαλίσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου για τον ερχόμενο χειμώνα, δήλωσε παράλληλα ο Ζελένσκι.

Η ουκρανική κυβέρνηση επιθυμεί να αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου κατά περίπου 30%, εν μέσω της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων κατά του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες.

