Φρίκη στη Βραζιλία: Μητέρα με τη σύντροφό της βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν κοριτσάκι 20 μηνών

Ένα αρρωστημένο έγκλημα σημειώθηκε στη Βραζιλία με μια μητέρα και τη σύντροφό της να βασανίζουν, να βιάζουν και να δολοφονούν ένα κοριτσάκι 20 μηνών.

Το κοριτσάκι πέθανε από τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη στις 13 Μαρτίου στην περιοχή Εσπιρίτο Σάντο στη Βραζιλία.

Το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο αναίσθητο, αφυδατωμένο, έχοντας σπασμένο χέρι και μώλωπες στο κεφάλι, το λαιμό και την πλάτη και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σύντροφος της μητέρας του παιδιού, η 27χρονη Myllena Carla Andrelino, ισχυρίστηκε στους γιατρούς πως το κοριτσάκι γλίστρησε στην μπανιέρα και στη συνέχεια έπεσε από τις σκάλες, αλλά αργότερα ομολόγησε στην αστυνομία πως χτύπησε το παιδάκι με μια παντόφλα.

⚠️ WARNING: This post contains extremely distressing details of child murder, torture, rape, & abuse.



Η μητέρα του παιδιού, η 25χρονη Juliele Vieira de Amorim, δήλωσε στην αστυνομία πως γνώριζε για τις επιθέσεις στην κόρη της, αλλά δεν συμφωνούσε με αυτές.

Και οι δύο συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βιασμό και βασανιστήρια και είναι υπό κράτηση, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στο σώμα της μικρής Μαρίας οι ιατροδικαστές εντόπισαν και σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι εισαγγελείς αποκάλυψαν ότι η μητέρα του παιδιού αποφυλακίστηκε μόλις πριν από έξι μήνες, αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης 5 ετών για διακίνηση ναρκωτικών.

