Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν διόρισε υπουργούς Εξωτερικών και Πετρελαίου

O πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διόρισε σήμερα τον Αμπάς Αράγκτσι για τη θέση του υπουργού των Εξωτερικών, ανακοίνωσε ζωντανά ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου στο επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Student News Network, που είναι γνωστό για τη δημοσίευση πανεπιστημιακών και φοιτητικών ειδήσεων.

Στη θέση του υπουργού Πετρελαίου του Ιράν διορίστηκε από τον Ιρανό πρόεδρο ο Μοσέν Πακνεζάντ.

O Πακνεζάντ υπηρέτησε στη θέση του υφυπουργού Πετρελαίου για την εποπτεία των υδρογονανθράκων την περίοδο 2018-2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.