Η καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε χθες πως έπεσε θύμα hacking, κατηγορώντας παράγοντα «από το εξωτερικό» πως παρεισέφρησε στις εσωτερικές επικοινωνίες της και υπέκλεψε έγγραφα, όπως και φάκελο για τον υποψήφιο αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς.

Η ομάδα του Τραμπ υπαινίχθηκε πως πίσω από το hacking βρισκόταν το Ιράν.

Το Politico ανέφερε πως έλαβε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ανώνυμο χρήστη, με συνημμένα εσωτερικά έγγραφα της εκστρατείας.

«Τα έγγραφα αυτά αποκτήθηκαν παράνομα από ξένες πηγές εχθρικές προς τις ΗΠΑ, με πρόθεση ανάμιξης στις εκλογές του 2024 και πρόκλησης χάους στη δημοκρατική διαδικασία μας», ανέφερε εκπρόσωπος της εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου, ο Στίβεν Τσανγκ.

Η καμπάνια του Τραμπ αναφέρθηκε σε έκθεση ερευνητών της Microsoft, σύμφωνα με την οποία Ιρανοί χάκερς που συνδέονται με την κυβέρνηση προσπάθησαν να εισβάλουν στον λογαριασμό «υψηλού αξιωματούχου» προεδρικής εκστρατείας των ΗΠΑ τον Ιούνιο. Οι χάκερ μπήκαν σε λογαριασμό που ανήκε σε πρώην πολιτικό σύμβουλο και στη συνέχεια τον χρησιμοποίησαν για να στοχοποιήσουν τον αξιωματούχο, ανέφερε η έκθεση. Αυτή η έκθεση δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των στόχων.

Εκπρόσωπος της Microsoft αρνήθηκε να κατονομάσει τους αξιωματούχους ή να παράσχει πρόσθετες λεπτομέρειες μετά τη δημοσίευση της αναφοράς.

Η μόνιμη αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε σε email ότι «η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση ή κίνητρο να παρέμβει στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Δεν πιστεύουμε τις αναφορές» προσέθεσε ως απάντηση στους ισχυρισμούς της εκστρατείας Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος είχε τεταμένες σχέσεις με το Ιράν όσο ήταν στον Λευκό Οίκο. Επί Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες σκότωσαν τον Ιρανό στρατιωτικό διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί το 2020 και αποχώρησαν από μια πολυμερή πυρηνική συμφωνία του Ιράν.

«Οι Ιρανοί γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα σταματήσει τη βασιλεία του τρόμου όπως έκανε στα πρώτα τέσσερα χρόνια του στον Λευκό Οίκο», είπε ο Τσανγκ.

Ο Τραμπ επέζησε από απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο. Αν και δεν υπήρξαν ενδείξεις ότι ο ύποπτος είχε σχέση με το Ιράν, το CNN ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι οι ΗΠΑ είχαν πληροφορίες σχετικά με μια ιρανική συνωμοσία εναντίον του Τραμπ. Το Ιράν έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Το 2016, χιλιάδες emails της εθνικής επιτροπής των Δημοκρατικών είχαν επίσης διαρρεύσει μετά από πειρατεία, φέρνοντας στο φως επικοινωνίες της Χίλαρι Κλίντον, τότε υποψήφιας της παράταξης και αντίπαλης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο θυελλώδης μεγιστάνας, ο οποίος είχε καταγάγει απρόσμενη νίκη στις εκλογές εκείνης της χρονιάς, επικρίθηκε έντονα επειδή ενθάρρυνε την υποκλοπή του υλικού των Δημοκρατικών, ενέργεια για την οποία κατηγορήθηκε η Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

