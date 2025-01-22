Τι έγραφε η επιστολή του Μπάιντεν προς τον διάδοχό του, Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν αποχωρώντας από τον Λευκό Οίκο μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι άφησε ως είθισται μια επιστολή στο Οβάλ Γραφείο για τον διάδοχό του, αρνούμενος ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό της.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα που γνωστοποιούν πλέον το περιεχόμενο ο πρώην πρόεδρος σε αυτή την επιστολή ευχήθηκε στο αμερικανικό έθνος ευημερία, ειρήνη και χάρη υπό τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζο Μπάιντεν έγραψε:

«Αγαπητέ Πρόεδρε Τραμπ,

«Καθώς αποχωρώ από αυτό το ιερό αξίωμα, εύχομαι σε εσάς και την οικογένειά σας ό,τι καλύτερο στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο αμερικανικός λαός - και οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο - κοιτάζουν σε αυτό το σπίτι για σταθερότητα στις αναπόφευκτες καταιγίδες της ιστορίας και η προσευχή μου είναι τα επόμενα χρόνια να είναι μια εποχή ευημερίας, ειρήνης και χάριτος για το έθνος μας. Είθε ο Θεός να σας ευλογεί και να σας καθοδηγεί όπως έχει ευλογήσει και καθοδηγήσει την αγαπημένη μας χώρα από την ίδρυσή μας».

«Τζο Μπάιντεν 20/1/2025».



Πηγή: skai.gr

