Τη δοκιμή αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος επέβλεψε ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε μια δοκιμή του αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος σήμερα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο της χώρας.

Ο Κιμ ευχαρίστησε την ερευνητική ομάδα, όπως την αποκάλεσε το KCNA, για το σύστημα και είπε ότι η δοκιμαστική βολή απέδειξε ότι είναι «εξαιρετικά αξιόπιστο» και η απόκριση μάχης του είναι «πλεονεκτική».

Η δοκιμή, που διενεργήθηκε από τη Διοίκηση Πυραύλων της Βόρειας Κορέας, έγινε προκειμένου να εξεταστεί η απόδοση ενός συστήματος, η παραγωγή του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει, πρόσθεσε το KCNA.

Δεν διευκρινίστηκε πού έγινε η δοκιμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.